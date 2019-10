Koncerny motoryzacyjne Fiat Chrysler Automobiles (FCA) i PSA rozmawiają na temat połączenia - informuje dziennik "Wall Street Journal". W przypadku ich powodzenia powstanie transatlantycki potentat wart około 46 miliardów dolarów i stanowiący czwartą na świecie siłę pod względem liczby sprzedawanych samochodów.

Informacje "WSJ" potwierdziły oba koncerny, jednak odmówiły udzielenia dalszych wyjaśnień.

"Trwają dyskusje na temat utworzenia jednej z głównych grup działających w sektorze mobilności" - podało FCA w krótkim komunikacie.

Negocjacje odbywają się w czasie, w którym koncerny motoryzacyjne reformują dotychczasowe modele biznesowe w obliczu takich trendów jak elektryfikacja transportu czy autonomizacja jazdy. "WSJ" dodatkowo zwraca uwagę na dużą konkurencję oraz zaostrzanie, szczególnie w Europie, norm emisji spalin. Te czynniki wymuszają na koncernach motoryzacyjnych współpracę i współdzielenie kosztów m.in. badań i rozwoju.

Amerykański dziennik przypomina jednocześnie, że próby połączenia są bardzo trudne do zrealizowania ze względu chociażby na kwestie polityczne. To m.in. polityka zaważyła na fiasku wcześniejszych negocjacji połączeniowych FCA z Renault.

Tuż za podium

Negocjacje FCA z francuskim Renault zerwano po tym, sprawa fuzji nie otrzymała pełnego wsparcia ze strony rządu w Paryżu. Dodatkowo opory przed połączeniem miał Nissan, który razem z Francuzami tworzy sojusz motoryzacyjny (przy udziale Mitsubishi).

Mimo fiaska rozmów z Renault prezes FCA zostawił drzwi otwarte do ich kontynuowania w przyszłości. Jednak problemy wewnątrz sojuszu Renault - Nissan i próby restrukturyzacji jego struktury spowodowały, że Fiat zaczął rozglądać się za nowym partnerem.

W ubiegłym roku Fiat Chrysler i PSA, właściciel takich marek jak Peugeot, Citroen i Opel, razem sprzedały 8,7 mln samochodów, co czyni je razem czwartym podmiotem na świecie pod względem ilościowym. Razem wyprzedziłyby w tym zestawieniu General Motors, który sprzedał 8,4 mln egzemplarzy w 2018 roku. Jednak nadal miałyby duży dystans do nadrobienia w stosunku do pierwszej trójki (VW, Renault-Nissan-Mitsubishi, Toyota).

Będący na czele zestawienia Volkswagen sprzedał 10,8 mln samochodów, podobny wynik odnotował sojusz Renault-Nissan-Mitsubishi, a Toyota miała 10,6 mln dostarczonych egzemplarzy.