Często stoją po kilka lat nieużywane i zajmują miejsca parkingowe. Mowa o wrakach samochodów, które bez trudu można znaleźć na ulicach wielu polskich miast. W Warszawie to prawdziwa plaga. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

- Ten rok mocno zaowocował we wraki. To jest prawie 2,8 tysiąca spraw zrealizowanych przez naszych funkcjonariuszy - powiedział Sławomir Smyk z zespołu prasowego Straży Miejskiej w Warszawie. Jak dodał, jest to liczba większa niż w analogicznym okresie przed rokiem.

- Często te pojazdy są spalone, często też wyciekają z nich różne płyny eksploatacyjne i w takich sytuacjach podejmujemy działania - tłumaczył.

Wraki samochodów

Jeżeli auto zostanie zakwalifikowane jako wrak, a jego właściciel nie usunie go na czas, zostanie ono odholowane przez straż miejską i trafi na parking depozytowy.

- Na tych parkingach przechowujemy samochody do sześciu miesięcy, natomiast po upływie sześciu miesięcy, kiedy zgodnie z przepisami, wrak przechodzi na rzecz miasta, utylizujemy taki pojazd. Utylizujemy po to, aby przede wszystkim nie obciążać budżetu miasta - wyjaśniała Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Chodzi o brak opłat za ubezpieczenie takiego pojazdu.