Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła budowę odcinka drogi ekspresowej S19, który stanowi fragment szlaku Via Carpatia. Zakończenie prac zaplanowano w 2022 roku.

- Dzisiaj (w piątek - red.) rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia na terenie naszego kraju. Via Carpatia to droga życia nie tylko dla Polski wschodniej, ale także kręgosłup komunikacyjny Inicjatywy Trójmorza. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do szczęśliwego końca proces budowy tego ważnego szlaku drogowego - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S19 Nisko Południe - Podgórze

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm z liderem Mostostal Warszawa oraz partnerem Acciona Construccion. Umowę na kwotę 272 457 297,39 zł brutto podpisano 14 listopada 2018 roku.

Inwestycja obejmuje wykonanie 11,5 kilometra dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg. Powstaną także między innymi przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni.

Źródło: PAP/Darek Delmanowicz Inauguracja budowy drogi ekspresowej S19

Odcinek ten zlokalizowany jest w powiecie niżańskim, na terenie gmin Nisko i Jeżowe. Rozpoczyna się za węzłem Nisko Południe tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową LK65.

Via Carpatia

Via Carpatia połączy północ Europy z południem.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 kilometrów i będzie przebiegał przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Połączy, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju, państwa bałtyckie z południem Europy, tworząc nowy korytarz transportowy.

W realizacji, w trybie "Projektuj i buduj", jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim stanowiący fragment przyszłej trasy Via Carpatia.