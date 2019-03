Odtwórz: Brak mandatu za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Apel do ministra infrastruktury

70 664 - tyle używanych samochodów osobowych sprowadzonych z zagranicy zarejestrowano w lutym. Oznacza to wzrost o 3,2 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem - wynika z najnowszej analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W pierwszym miesiącu roku zarejestrowano 68 622 używanych samochodów sprowadzonych z zagranicy. To oznacza, że łącznie w okresie styczeń-luty na polskich drogach pojawiło się 139 286 takich aut.

Używane samochody z zagranicy

Zdecydowana większość, bo 81 880 (58,8 procent) samochodów miało powyżej 10 lat. Ponadto 44 424 (31,9 procent) miało więcej niż 4 lata, ale mniej niż 10. Zaledwie 9,3 procent zostało wyprodukowanych w ostatnich czterech latach.

Dla porównania przed rokiem auta, które miały powyżej 10 lat, stanowiły 57,4 procent wszystkich zarejestrowanych pojazdów.

Ponad połowę (52,9 procent) aut zarejestrowanych w pierwszych dwóch miesiącach tego roku stanowiły samochody z silnikiem benzynowym. 43,5 procent stanowiły te z silnikiem Diesla.









Najpopularniejszą marką - podobnie jak w ubiegłym roku - był Volkswagen. Do końca lutego zarejestrowano 16 285 aut tego producenta, co stanowiło spadek o 3,5 procent rok do roku. Na drugim miejscu znalazł się Opel - 14 370 (-7,3 procent), zaś na trzecim Audi - 12 623 (+2,2 procent).

Pierwszą piątkę uzupełniają Ford - 12 117 (+3,2 procent) oraz BMW - 8711 aut (+3,3 procent).









Najnowsza analiza PZPM oznacza, że w lutym zarejestrowano więcej używanych samochodów osobowych sprowadzonych z zagranicy niż nowych aut.

W czwartek informowaliśmy, że w ubiegłym miesiącu zarejestrowano blisko 44 tysiące sztuk nowych aut osobowych.

O ile w przypadku nowych aut głównym kupującym są firmy, o tyle samochody importowane trafiają do zwykłego Kowalskiego.

2018

W 2018 roku do Polski sprowadzono ponad milion używanych samochodów, ponad 7 procent więcej niż rok wcześniej.

Jak podawał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, średni wiek tych aut to blisko 12 lat. Dodano, że ponad połowa sprowadzonych pojazdów pochodziła z Niemiec.