Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o usługę mPojazd, która oprócz danych z dowodu rejestracyjnego i polisy OC będzie przypominała o terminie ważności badania technicznego i polisy - poinformował w piątek szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski.

- W aplikacji mObywatel od kilku dni funkcjonuje usługa mPojazd. Postanowiliśmy tę usługę zaoferować z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że w przypadku braku czy nieposiadania przy sobie dokumentów pojazdu, w momencie gdy następuje kontrola, usługa mPojazd ma nam pomóc przejść kontrolę sprawnie - powiedział Zagórski.



- Także w sytuacji, gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, zawsze będziemy mogli okazać dokumenty, korzystając z usługi mPojazd - dodał.

Przypomnijmy, że od 1 października ubiegłego roku kierowcy mogą jeździć bez dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC. Dane pojazdu i informacje o polisie są bowiem gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), do których dostęp ma policja.



Co w usłudze?

Nowa usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu – w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant.

Znajdują się też tu dane pojazdu: marka i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.



Usługa mPojazd dostępna jest dla wszystkich posiadaczy smartfonów z systemem Android od 6.0 wzwyż. Wkrótce rozpoczną się prace nad stworzeniem podobnego modułu dla aplikacji przeznaczonej na telefony z iOS-em.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji Z usługi mPojazd mogą korzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów

Konieczny Profil Zaufany

Aby aktywować aplikację mObywatel, trzeba założyć Profil Zaufany. Jak poinformował Zagórski, korzysta z niego prawie 3 mln 600 tys. Polaków. Jak dodał jeszcze w 2015 roku z usługi tej korzystało zaledwie 400 tys. obywateli.

Profil Zaufany może założyć każdy, kto ma numer PESEL. Można to zrobić od ręki, za darmo, w dowolnym momencie - na przykład korzystając z serwisów bankowości elektronicznej niektórych banków. Jest ważny trzy lata. Po tym czasie należy go przedłużyć.

Marek Zagórski przypomniał również, że Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury przygotowuje tzw. pakiet deregulacyjny dla kierowców. To zmiany prawne, które pozwolą na zniesienie obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy.

Dodał jednak, że prace nad zmianami są skomplikowane i wciąż trwają, dlatego jest zbyt wcześnie, by wskazywać konkretną datę ich wprowadzenia.