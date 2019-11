Odtwórz: Stare opony, co z nimi zrobić?

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i państw Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie nowego systemu etykietowania opon samochodowych - poinformował w czwartek PE. Cel to zwiększenie świadomości konsumentów, oszczędności paliwa, poprawa bezpieczeństwa i zmniejszanie hałasu.

Zgodnie z nowymi przepisami etykiety będą musiały zawierać informacje o zużyciu paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznym hałasie toczenia. Informacje na temat tego, jak opony zachowują się na śniegu i lodzie mogą być również zawarte na etykiecie ze znakami graficznymi.



W przyszłości mogą być dodane też informacje dotyczące szacowanego maksymalnego przebiegu opony i jej ścieralności. Stać się ma to, gdy dostępna będzie odpowiednia metoda testowa.



Nowe prawo przewiduje, że etykiety będą musiały być wyraźnie widoczne dla konsumentów, pokazywane we wszystkich sytuacjach, w których sprzedawane są opony, także przez internet. Mają też zawierać kod QR.

Celem nowej regulacji, która musi jeszcze zostać formalnie przyjęta, jest zwiększenie świadomości konsumentów i poprawa współczynników dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Ścieranie opon podczas użytkowania powoduje dostawanie się do środowiska szkodliwych mikrocząsteczek tworzyw sztucznych.



Nowy system etykietowania ma mieć również zastosowanie do pojazdów ciężarowych (tak zwane opony C3), które teraz nie są objęte unijnymi wymogami w tej sprawie. Przewóz towarów odpowiada za duży procent emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu.



"Ponieważ opony C3 powodują zużycie większej ilości paliwa i pokonują więcej kilometrów rocznie niż C1 (opony samochodów osobowych) i C2 (opony lekkich samochodów dostawczych), mają większy potencjał, jeśli chodzi o zmniejszanie zużycia paliwa i emisji" - podkreślił w komunikacie PE.



Nieformalne porozumienie zawarte między negocjatorami z PE i fińskiej prezydencji musi jeszcze zostać zatwierdzone przez komisję przemysłu PE i unijnych ambasadorów. Jeżeli przepisy zostaną przyjęte, nowe reguły będą miały zastosowanie od 1 maja 2021 r.



Według PE nowy system etykietowania mógłby doprowadzić do ograniczenia emisji CO2 o 10 milionów ton rocznie.