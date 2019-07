Odtwórz: Jazda samochodem w upale. Co może się popsuć?

W czerwcu zarejestrowano ponad 45 tysięcy nowych samochodów osobowych. To około 1 tysiąc pojazdów mniej niż przed rokiem i jednocześnie o 2 tysiące mniej niż w maju - wynika z najnowszego raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Jak wyjaśniono, spadek miał jednak związek z faktem, że czerwiec był krótszy o dwa dni robocze zarówno w stosunku do tego sprzed roku, jak i maja.

Nabywcy indywidualni zarejestrowali w minionym miesiącu 12,4 tysiąca pojazdów, czyli o 4,3 procent więcej rok do roku i 6,6 procent (871 sztuk) mniej niż w maju. Udział tej grupy klientów wyniósł 27,5 procent i był większy o 1,7 punktu procentowego niż rok wcześniej i niższy niż w maju o 0,7 punktu procentowego.

Nabywcy instytucjonalni zarejestrowali w czerwcu 2019 roku 32,7 tysiąca samochodów. Wynik ten był niższy niż przed rokiem o 4,5 procent, czyli 1553 auta. Był też niższy od uzyskanego miesiąc wcześniej o 3,5 procent - 1173 sztuki.

Najpopularniejsze modele

W czerwcu zarejestrowano najwięcej samochodów wyprodukowanych przez Toyotę - 5337 sztuk. To wynik o 33,7 procent (1334 sztuki) wyższy niż rok wcześniej, co pozwoliło japońskiemu koncernowi na awans z trzeciej na pierwszą pozycję.

Tym razem druga była Skoda, która zarejestrowała 5167 sztuk, co stanowiło spadek o 18,2 procent rok do roku. Trzeci był Volkswagen - 3839 sztuk, spadek o 24,8 procent. Pierwszą piątkę uzupełniły: Dacia - 3116 sztuk, wzrost o 19,6 procent; Renault - 2945 sztuk, wzrost o 11,6 procent.

W ogólnym rankingu modeli liderem była Toyota Corolla. Co ciekawe to model, który w analogicznym okresie przed rokiem zajmował miejsce poza czołową piątką. W czerwcu br. zarejestrowano jednak 1993 sztuki Corolli, co stanowiło wynik lepszy o ponad 165 procent niż rok wcześniej. Na podium znalazły się jeszcze: Dacia Duster (1649 sztuk) oraz Skoda Octavia (1647 sztuk), która opuściła fotel lidera.

Pierwszą piątkę uzupełniły: Skoda Fabia (1238 sztuk) i Renault Clio (1057 sztuk).









Od początku 2019 roku zarejestrowano ponad 278 tysięcy nowych samochodów osobowych, o 5,2 tysiąca więcej niż w analogicznym czasie 2018 roku.