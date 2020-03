Tak zmieniał się średni wiek samochodów sprowadzanych do Polski

Tak zmieniał się średni wiek samochodów sprowadzanych do Polski "Źródło: TVN24 BiS"

Odtwórz: 04.02.2020 | Chciał mieć samochód marzeń. "Stwierdziłem, że go sobie zbuduję"

Odtwórz: Tak zmieniał się średni wiek samochodów sprowadzanych do Polski

Odtwórz: Tak zmieniał się średni wiek samochodów sprowadzanych do Polski

W lutym zarejestrowano nieco ponad 43 tysiące samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony - wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Oznacza to spadek o 11,9 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Jak wskazano, lutym był drugim po styczniu miesiącem głębokiego spadku rejestracji.

W grupie samochodów osobowych w lutym zarejestrowano 38 508 pojazdów. To o 5256 sztuk (12 procent) mniej niż rok wcześniej i mniej o 963 sztuki (2,4 procent) niż w styczniu tego roku.

Najpopularniejsze modele

Lewy kierunkowskaz na rondzie? Sąd rozstrzygnął blisko trzyletni spór Naczelny Sąd Administracyjny zakończył blisko trzyletni spór o to, czy przy wjeź... zobacz więcej » W lutym w ogólnym rankingu, na pozycję lidera awansowała Toyota. Japoński koncern przed rokiem był na drugim miejscu. Zarejestrowano 5179 pojazdów tej marki, czyli 9,3 procent więcej niż rok wcześniej.

Na drugie miejsce spadła Skoda, która uzyskała niewiele niższy wyniki od lidera - 5138 pojazdów. W porównaniu do ubiegłego roku liczba rejestracji tej marki spadła jednak o 9,2 procent. Trzeci był Volkswagen. Zarejestrowano 2975 aut niemieckiego producenta. Oznaczało to spadek w ujęciu rocznym o 31,7 procent.

Czwarte miejsce należało do marki Kia - 2583 pojazdy, wzrost o 12,6 procent. Pierwszą piątkę zamknął Hyundai, po wzroście o 0,9 procent do 2070 aut. PZPM wskazał, że pierwsza z koreańskich marek awansowała o trzy pozycję w porównaniu do sytuacji sprzed roku a druga o cztery.

W ogólnym rankingu modeli, w lutym 2020 roku na pierwszym miejscu była Toyota Corolla - 1664 auta, która w porównaniu do sytuacji przed rokiem awansowała aż o 12 miejsc. Druga była tym razem Skoda Octavia - 1583 pojazdy. Trzeci był ubiegłoroczny lider, czyli Skoda Fabia - 1285 aut. Kolejne dwie pozycje należały do marki Toyota: Yaris - 1237 aut i C-HR - 840 sztuk.









W grupie samochodów dostawczych do 3,5 tony w lutym 2020 roku przybyło 4644 nowo zarejestrowanych pojazdów, po spadku o 10,5 procent rok do roku.