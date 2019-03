Odtwórz: Słabe płyny do spryskiwaczy niszczą samochód

Ponad tysiąc pojazdów, w tym sześćdziesiąt motoryzacyjnych premier, będzie można podziwiać na Poznań Motor Show. Odbywająca się w stolicy Wielkopolski impreza to największe wydarzenie motoryzacyjne w Polsce i jedno z ważniejszych w Europie.

Na odwiedzających rokrocznie czeka ekspozycja samochodów, motocykli, kamperów i przyczep kempingowych oraz samochodów ciężarowych. Czwartek, pierwszy dzień przewidziany jest dla specjalistów i dla prasy, od piątku targi są dostępne dla szerszej grupy fanów motoryzacji.



- Poznań jest miejscem, w którym po raz drugi na świecie prezentowane są modele zjeżdżające do nas z targów w Genewie, czyli największej i najważniejszej imprezy motoryzacyjnej. Na odwiedzających targi czeka około sześćdziesięciu premier i ponad tysiąc pojazdów na pięciu salonach tematycznych. Będą samochody koncepcyjne, samochody autonomiczne, pokażemy, czym świat będzie jeździł w bliższej i dalszej przyszłości - powiedział dyrektor targów motoryzacyjnych Dariusz Wawrzyniak.

Poznań Motor Show 2019