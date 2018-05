Foto: Italdesign Official | Video: tvn24 Foto: Tak wygląda Pop.Up Next samolot, który może latać | Video: Latający samochód. "Za kilka lat może rewolucjonizować transport"

Ma śmigła i koła. Może jechać i latać. Mowa o maszynie o nazwie Pop.Up Next, która jest zarówno samochodem, jak i helikopterem. - Za kilka lat ma trafić do miast na całym świecie i zrewolucjonizować transport drogowy. W środku nie ma kierownicy, bo samochód jedzie sam. A gdy na przykład utknie w korku i stwierdzi, że szybciej będzie latać, to sam przywoła specjalne drony, które przyczepione do dachu przeniosą nas do celu - mówiła Anna Kowalska z TVN24 BiS.