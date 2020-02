W ciągu ostatnich 20 lat import używanych samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony przekroczył 15 milionów sztuk. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Eksperci sprawdzili, jak w tym czasie zmieniał się średni wiek sprowadzanych pojazdów.

"Dane archiwalne wskazują, że o wieku importowanych z zagranicy aut najczęściej decydowały przepisy prawno-podatkowe albo zapowiedzi ich zmian" - zwrócili uwagę autorzy raportu.

Średni wiek samochodów w Polsce

W styczniu 2002 roku zniesiony został zakaz importu samochodów w wieku powyżej 10 lat. Efekt był taki, że w ciągu ośmiu kolejnych miesięcy średni wiek sprowadzonych aut wzrósł z ośmiu do ponad 11 lat.

"Kilka miesięcy później, we wrześniu 2002 roku, wprowadzono zakaz importu aut z normą poniżej EURO 2 (do 1996 roku). W rezultacie średni wiek pojazdów zmniejszył się do poziomu poniżej 6,5 roku i taki stan utrzymywał się do maja 2004, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej" - czytamy.

Autorzy raportu zaznaczyli, że likwidacja wszelkich barier w handlu wspólnotowym spowodowała gwałtowny wzrost wieku do rekordowego poziomu. W lipcu i sierpniu 2004 roku średnia wynosiła bowiem 11,8 roku. "Po dwóch latach, na początku 2006 roku, pojawiły się pierwsze zapowiedzi wprowadzenia podatku ekologicznego (tak zwany wzór Barszcza). Wystarczyły 3 miesiące i średni wiek obniżył się do 10 lat, ale to było tylko chwilowe wahnięcie, ponieważ projekt szybko upadł" - wskazali autorzy raportu.

Podobna sytuacja powtórzyła się pod koniec 2016 roku. Zapowiadane w listopadzie zmiany w sposobie wyliczania podatku akcyzowego, które miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, uruchomiły lawinę importu w poprzedzającym tę zmianę miesiącu.

"W grudniu 2016 roku padł rekordowy wynik dotyczący wielkości importu używanych samochodów do Polski, który przekroczył pułap 100 tysięcy sztuk i wyniósł dokładnie 101 811 aut" - czytamy. Średni wiek sprowadzonego wówczas samochodu urósł znowu do poziomu 11,7 roku.

Od stycznia 2016 roku średni wiek importowanych aut utrzymuje się powyżej 11 lat. W grudniu 2019 wynosił 11,4 roku, miesiąc wcześniej było to 11,5 roku.





Jak wynika z raportu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, średni wiek samochodów używanych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w okresie ostatnich 20 lat wynosi niemal 10 lat.

Polska na tle Europy

Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) wynika, że średni wiek samochodu na polskich drogach wynosił w 2018 roku około 14 lat.

Najstarsze samochody w Unii Europejskiej jeżdżą po drogach Rumunii - średni wiek aut wynosił tam bowiem 16 lat. Dla porównania wartość ta dla Niemiec to nieco ponad dziewięć lat, a dla Wielkiej Brytanii - niecałe osiem lat.