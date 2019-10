Średni wiek samochodu na polskich drogach wynosił w 2018 roku około 14 lat - wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA). Średnia dla krajów Europy to 11 lat.

Najstarsze samochody w Unii Europejskiej jeżdżą po drogach Rumunii - średni wiek aut wynosi tam 16 lat. Dla porównania wartość ta dla Niemiec to nieco ponad dziewięć lat, a dla Wielkiej Brytanii - niecałe osiem lat (najmniej w Unii Europejskiej).

Samochody używane

Polacy chętnie korzystają z możliwości sprowadzenia używanych samochodów, które konkurują z nowymi. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w 2018 roku zarejestrowano ich 928 tysięcy i był to drugi, po 2016 roku, wynik w ostatnim dziesięcioleciu.

Jak wynika z raportu PZPM, sprowadzanych aut używanych jest blisko 2 razy więcej od zarejestrowanych aut nowych. "Taka proporcja utrzymuje się od momentu wejścia Polski do UE. Przed 2004 rokiem import aut używanych nie przekraczał 40 tysięcy rocznie" - wskazano.

Udział w imporcie najstarszych, ponad 10-letnich pojazdów, wzrósł o 0,7 punktu procentowego do 54 procent. Udział aut w wieku do czterech lat w 2018 roku wzrósł do 10,7 procent, a więc o blisko 1 punkt procentowy.

Źródło: PAP Infografika Wiek samochodów w Europie

Najstarszych więcej niż najmłodszych

Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, liczba pojazdów silnikowych, zarejestrowanych w Polsce w 2018 roku, wyniosła około 22,7 miliona sztuk. To wzrost o 2,3 procent w porównaniu do roku wcześniej. Wśród nich zarejestrowanych było blisko 17,3 miliona aut osobowych, o 2,6 procent więcej niż na koniec 2017 roku.

Średni wiek samochodu osobowego w 2018 roku wynosił 13,9 roku, czyli o 0,1 roku więcej niż rok wcześniej. Natomiast mediana sięgała czternastu lat.

"Samochody osobowe czteroletnie lub młodsze stanowiły na koniec 2018 roku 12,1 procent parku pojazdów osobowych, to jest o 1 punkt procentowy więcej niż na koniec 2017 roku. Samochody osobowe w wieku od pięciu do dziesięciu lat stanowiły 18 procent parku, zaś auta liczące od jedenastu do dwudziestu lat 54,5 procent. Na najstarsze, ponad 20-letnie przypadło 15,4 procent, a zatem było ich więcej niż najmłodszych, do czterech lat" - czytamy w raporcie.

Jak dodano, "starzejący się od wielu lat park samochodowy zasilany jest głównie przez import, w którym przeważają auta, które mają ponad 10 lat".