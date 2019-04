Odtwórz: Słabe płyny do spryskiwaczy niszczą samochód

W marcu w Polsce zarejestrowano 82 061 używanych samochodów osobowych sprowadzonych z zagranicy. Oznacza to spadek o 0,8 procent w porównaniu do sytuacji przed rokiem. Co drugie zarejestrowane auto ma ponad 10 lat.

W pierwszych trzech miesiącach roku zarejestrowano 221 347 używanych samochodów sprowadzonych z zagranicy.

Zdecydowana większość, bo 128 337 (58 procent) aut miało powyżej 10 lat. Ponadto 72 085 (32,6 procent) miało więcej niż 4 lata, ale mniej niż 10 lat. Zaledwie 20 925 (9,5 procent) zostało wyprodukowanych w ostatnich czterech latach.

Dla porównania rok temu w okresie styczeń-marzec auta, które miały powyżej 10 lat, stanowiły 56,6 procent wszystkich zarejestrowanych pojazdów.









Ponad połowę, bo 52,9 procent aut zarejestrowanych w pierwszych trzech miesiącach tego roku stanowiły samochody z silnikiem benzynowym. 43,5 procent stanowiły te z silnikiem Diesla.





Samochody używane - najpopularniejsze marki

Najpopularniejszą marką - podobnie jak w ubiegłym roku - był Volkswagen. Do końca marca zarejestrowano 25 576 aut tego producenta, co stanowiło spadek o 4,2 procent rok do roku. Na drugim miejscu znalazł się Opel - 22 983 (-6,2 procent), zaś na trzecim Audi - 19 790 (+1,2 procent).

Pierwszą piątkę uzupełniają Ford - 19 208 (+3,1 procent) oraz BMW - 13 719 aut (+0,7 procent).









W piątek informowaliśmy, że w marcu zarejestrowano ponad 50 tysięcy nowych samochodów osobowych. To o 3 procent mniej niż przed rokiem, ale 14,5 procenta więcej niż w lutym.