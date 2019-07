Ponad 502 tysiące używanych samochodów osobowych i dostawczych sprowadzono do Polski w pierwszej połowie 2019 roku. To drugi raz w historii, kiedy w okresie od stycznia do czerwca przekroczono liczbę pół miliona importowanych aut. "Wcześniej z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w rekordowym 2008 roku" - wynika z analizy Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Zdecydowaną większość importowanych pojazdów stanowią samochody osobowe - 461 052, co stanowi 91,8 procent rynku.

Jak czytamy w analizie, statystyczne auto sprowadzone w tym roku do Polski ma 11 lat i 7 miesięcy. To mniej, niż wynosi średni wiek - blisko 15 lat - samochodów osobowych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na koniec 2018 roku. W pierwszym półroczu najpopularniejszym rocznikiem wśród importowanych aut był 2008 - 36 903 sztuki.

Eksperci Samaru zwracają uwagę, że w samym czerwcu dość wysoki był udział samochodów osobowych z silnikami Diesla, który wynosił 44,2 procent. To drugi najwyższy wynik w tym roku. W kwietniu udział samochodów osobowych z silnikami Diesla wyniósł 44,4 procent.

Najpopularniejsze marki

Instytut podał, że w zestawieniu najczęściej sprowadzanych marek niezmiennie liderami są Volkswagen - 58 871 sztuk (udział na poziomie 11,7 procent), Opel - 51 707 sztuk (udział 10,3 procent) i Ford - 43 029 sztuk (udział 8,6 procent).

"Niemal co trzeci sprowadzony w 2019 roku samochód ma logo jednego z wymienionych producentów" - zwracają uwagę eksperci Samaru.

Zestawienie najpopularniejszych modeli otwierają zaś Audi A4 - 17 276 sztuk, Volkswagen Golf - 15 408 sztuk oraz Opel Astra - 14 083 sztuki. Wymienione auta stanowią 9,3 procent tegorocznego importu.

Samochody używane

Z analizy wynika, że najwięcej samochodów sprowadzamy niezmiennie z Niemiec - 289 719 sztuk, co stanowi 57,7 procent importu. Na podium znalazły się ponadto: Francja - 49 474 sztuki (9,9 procent) oraz Belgia - 35 366 (7 procent).

Na kolejnych miejscach sklasyfikowano Holandię, Włochy, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Danię, Austrię i Szwecję. Czołowa dziesiątka posiada blisko 96 procent udziału w imporcie.

Jak podał Samar, najstarsze auta sprowadzane do Polski pochodzą z Holandii - średni wiek to 13 lat i 8 miesięcy, a najmłodsze - ze Stanów Zjednoczonych - średni wiek wynosi 7 lat i 3 miesiące.

W czerwcu zarejestrowano w Polsce ponad 45 tysięcy nowych samochodów osobowych. Jak podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, to około 1 tysiąc pojazdów mniej niż przed rokiem i jednocześnie o 2 tysiące mniej niż w maju. Jak wyjaśniono, spadek miał jednak związek z faktem, że czerwiec był krótszy o dwa dni robocze zarówno w stosunku do tego sprzed roku, jak i maja.