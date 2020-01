Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar poinformował we wtorek, że w 2019 roku przywieziono do Polski ponad milion samochodów używanych i dostawczych do 3,5 tony. To o 0,59 procent więcej niż rok wcześniej.

Zdecydowaną większość stanowią samochody osobowe - 928 311 sztuk, co stanowi 92 procent rynku.

Instytut podał, że statystyczny samochód sprowadzony w ubiegłym roku do Polski miał 11 lat i 11 miesięcy. To mniej niż wynosi średni wiek samochodów osobowych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na koniec 2018 roku - blisko 15 lat.

W 2019 roku najpopularniejszym rocznikiem wśród importowanych aut był 2008. Liczba sprowadzonych samochodów z tego rocznika przekroczyła 86,5 tysiąca sztuk.

Jak czytamy w analizie, najwięcej używanych samochodów zarejestrowano w Wielkopolsce - 125 511 sztuk, natomiast najmniej - w województwie opolskim - 24 780 sztuk.

Z analizy przeprowadzonej przez Samar wynika, że najwięcej używanych samochodów przyjeżdża do Polski z Niemiec. Stanowią one 57,7 procent całego importu w 2019 roku.

Pierwsza dziesiątka krajów, z których najczęściej sprowadzano do Polski używane samochody:

1. Niemcy – 582 712 szt.,

2. Francja – 98 635 szt.,

3. Belgia – 70 377 szt.,

4. Holandia – 41 919 szt.,

5. Włochy – 38 649 szt.,

6. Stany Zjednoczone – 33 037 szt.,

7. Szwajcaria – 27 862 szt.,

8. Austria – 25 223 szt.,

9. Dania – 25 209 szt.,

10. Szwecja – 22 439 szt.

W przypadku marek, najwięcej do Polski w ubiegłym roku wjechało używanych Volkswagenów - 118 277 sztuk. Druga najpopularniejsza marka to Opel – 101 739 sztuk, trzecie miejsce należało do Forda z wynikiem 86 832 auta. Tuż za podium sklasyfikowano Audi, których przywieziono 85 824 sztuki.

Wśród modeli zwyciężyło Audi A4. W 2019 roku sprowadzono 35 338 takich aut. W pierwszej trójce znalazły się również: Volkswagen Golf – 31 273 sztuki, Opel Astra – 28 402 sztuki. Pierwszą piątkę uzupełniły: BMW 3 – 23 450 aut, Volkswagen Passat – 20 930 pojazdów.