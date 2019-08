Blisko 532 tysiące - tyle nowych samochodów osobowych zarejestrowano w Polsce w 2018 roku. Jak wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego to najwyższy wynik od momentu wejścia do Unii Europejskiej.

Jak czytamy w raporcie, to trzeci raz od wejścia do Unii Europejskiej, kiedy poziom rejestracji aut osobowych przekroczył 400 tysięcy sztuk. "Daje to wskaźnik blisko 14 aut na tysiąc mieszkańców, przy średniej unijnej wynoszącej niemal 30 sztuk" - podano.

Najpopularniejsze modele

Na liście najpopularniejszych marek w grupie aut osobowych w 2018 roku pozycję na czele umocniła Skoda, zajmując 13,1 procent rynku z rejestracjami 69,5 tysiąca aut. Na drugim miejscu znalazł się Volkswagen - 56 tysięcy sztuk, 10,5 procent wszystkich rejestracji (wzrost o 14,1 procent). Trzecie miejsce przypadło Toyocie z wynikiem 56 tysięcy aut (10,5 procent rynku), co stanowiło 10,3-procentowy przyrost.









Wśród modeli na pierwszym miejscu była Skoda Octavia, która zakończyła 2018 rok z rezultatem 21,1 tysiąca zarejestrowanych aut. To wzrost o 12 procent w porównaniu do roku wcześniej. Lider z 2017 roku, czyli Skoda Fabia, tym razem znalazł się na drugim miejscu z wynikiem 19,6 tysiąca aut - wzrost o 3,6 procent. Modele zdobyły odpowiednio 4 i 3,7 procent rynku.

Trzecie miejsce, tak jak rok wcześniej, wywalczył Opel Astra z wynikiem 15,3 tysiąca aut, niższym od uzyskanego rok wcześniej o 4,2 procent, co zapewniło mu 2,9 procent rynku.









Samochody używane

Polacy chętnie korzystają również z możliwości sprowadzenia używanych samochodów, które konkurują z nowymi. W 2018 roku zarejestrowano ich 928 tysięcy i był to drugi po 2016 roku wynik w ostatnim dziesięcioleciu.

Jak wynika z raportu, sprowadzanych aut używanych jest blisko 2 razy więcej od zarejestrowanych aut nowych. "Taka proporcja utrzymuje się od momentu wejścia Polski do UE. Przed 2004 rokiem import aut używanych nie przekraczał 40 tysięcy rocznie" - wskazano.

Udział w imporcie najstarszych, ponad 10-letnich pojazdów, wzrósł o 0,7 punktu procentowego do 54 procent. Udział aut w wieku do czterech lat w 2018 roku wzrósł do 10,7 procent, a więc o blisko 1 punkt procentowy.









Wśród marek sprowadzanych samochodów, w 2018 roku na pierwszym miejscu umocnił się Volkswagen, z rejestracją 110,8 tysiąca aut (wzrost o 3 procent). Znajdujący się na drugim miejscu pod względem popularności Opel zanotował 1,3-procentowy wzrost do 100,8 tysiąca rejestracji. Na trzecim miejscu utrzymało się Audi odnotowując 83,1 tysiąca rejestracji i 8,6-procentowy wzrost w stosunku do 2017 roku.

Wiek samochodów

Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, liczba pojazdów silnikowych zarejestrowanych w Polsce w 2018 roku wyniosła około 22,7 miliona sztuk. To wzrost o 2,3 procent w porównaniu do roku wcześniej. Wśród nich zarejestrowanych było blisko 17,3 miliona aut osobowych, o 2,6 procent więcej niż na koniec 2017 roku.

Średni wiek samochodu osobowego w 2018 roku wynosił 13,9 roku, czyli o 0,1 roku więcej niż rok wcześniej. Natomiast mediana sięgała czternastu lat.

"Samochody osobowe czteroletnie lub młodsze stanowiły na koniec 2018 roku 12,1 procent parku pojazdów osobowych, to jest o 1 punkt procentowy więcej niż na koniec 2017 roku. Samochody osobowe w wieku od pięciu do dziesięciu lat stanowiły 18 procent parku, zaś auta liczące od jedenastu do dwudziestu lat 54,5 procent. Na najstarsze, ponad 20-letnie przypadło 15,4 procent, a zatem było ich więcej niż najmłodszych, do czterech lat" - czytamy w raporcie.

Jak dodano, "starzejący się od wielu lat park samochodowy zasilany jest głównie przez import, w którym przeważają auta, które mają ponad 10 lat".









Napęd

Na koniec 2018 roku 45 procent stanowiły modele z silnikami benzynowymi, a 40 procent z silnikami Diesla (wzrost o 5 procent). Ponadto 15 procent miało napęd LPG. "Pozostałe rodzaje napędów występują w ilościach statystycznie pomijanych" - dodano.

Wśród samochodów najmłodszych, liczących do czterech lat, napęd benzynowy miało 60 procent udziału (tyle samo co rok wcześniej), wysokoprężny 33 procent (o dwa punkty procentowe mniej), natomiast na LPG przypadło tylko 4 procent floty. Pojazdy hybrydowe zdobyły 3 procent tego segmentu, trzykrotnie więcej niż w 2017 roku.

W grupie aut w wieku od pięciu do dziesięciu lat najliczniejsze były modele z silnikami Diesla - 49 procent udziału. Podobnie w grupie wiekowej 11-20 lat, gdzie ten wskaźnik wyniósł 43 procent. Wśród samochodów ponad 20-letnich najpopularniejsze były modele z napędem benzynowym.

"W segmencie aut w wieku do czterech lat najpopularniejszą marką była Skoda z 11,1-procentowym udziałem, przed Toyotą (10,1 procent udziału) i Volkswagenem (8,8 procent udziału). W segmencie od pięciu do dziesięciu lat prym wiódł Volkswagenem (9,2 procent udziału) przed Oplem (9,2 procent) i Fordem (8,7 procent)" - podano w raporcie.

Podział na województwa

Autorzy raportu wskazali, że Polska zajmuje szóste miejsce w Europie w rankingu najbardziej zmotoryzowanych społeczeństw. Na tysiąc mieszkańców przypada 571 pojazdów samochodowych, w tym 452 samochody osobowe. "W Warszawie na tysiąc mieszkańców przypada 715 samochodów, ponad dwa razy więcej niż w Berlinie" - czytamy.

Podobnie jak w poprzednich latach największe nasycenie samochodami osobowymi odnotowano w województwie mazowieckim - 507 aut na tysiąc mieszkańców. W wielkopolskim ten wskaźnik wynosił 501, w lubuskim - 466 i w łódzkim - 455. Na drugim końcu znalazły się województwa: warmińsko-mazurskie (394), podlaskie (400) oraz zachodniopomorskie z liczbą 413 aut osobowych na tysiąc mieszkańców.

W 2018 roku najwięcej samochodów osobowych, bo ponad 2,7 miliona, było zarejestrowanych w województwie mazowieckim, następnie w śląskim (2 miliony) i wielkopolskim (1,7 miliona). Najmniej rejestracji zanotowano w województwach: opolskim (446,7 tysiąca), lubuskim (473,2 tysiąca) oraz podlaskim (473,6 tysiąca).