Stawki podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowych zostaną obniżone o 50 procent. Zakłada to nowela ustawy o podatku akcyzowym, która w piątek została przyjęta przez Senat.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 84 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Celem nowych przepisów - których autorem byli posłowie - jest pobudzenie rynku i używania samochodów niskoemisyjnych.

"Zespół napędowy w elektrycznych pojazdach hybrydowych opiera się w przeważającej większości na jednostkach elektrycznych dużej mocy oraz współpracujących z nimi silnikach o dużej sprawności cieplnej, mniejszym stopniu sprężania i niższych temperaturach pracy. Taki układ napędowy zapewnia znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji" - mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu do projektu.

Niższa akcyza na hybrydy

Wkrótce nowe zasady kontroli drogowych. Długa lista zmian Od 7 listopada w życie wchodzi rozporządzenie, które nakłada na kierowców i kont... zobacz więcej » Nowela wprowadza obniżoną o 50 procent stawkę podatku akcyzowego dla pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie zewnętrznego źródła zasilania.



Zgodnie z nowym prawem, samochody hybrydowe o pojemności silnika większej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych, mają być objęte 9,3-proc. podatkiem akcyzowym. W przypadku pojazdów z silnikami do 2000 centymetrów sześciennych stawka podatku ma wynosić 1,55 procent.

Zdaniem autorów nowych przepisów, "dokładny wpływ regulacji na dochody budżetu państwa pozostaje trudny do oszacowania".

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar podał, że w CEPiK-u na koniec września 2019 roku zarejestrowanych było 90 048 klasycznych hybryd (HEV), ponadto 10 276 tak zwanych miękkich hybryd (MHEV) oraz 4 407 hybryd plug-in (PHEV).

Przypomnijmy, że na mocy obecnie obowiązujących przepisów hybrydy typu plug-in z pojemnością silnika do 2000 centymetrów sześciennych są w ogóle zwolnione z akcyzy. Zwolnienie to jest jednak czasowe i ma obowiązywać do końca 2020 roku.