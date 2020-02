Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S7. Chodzi o blisko 19-kilometrowy fragment od granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego do węzła Miechów.

Oferty złożyło ośmiu wykonawców.

Najtańsza z nich opiewa na blisko 753 miliony złotych i została złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Kolejna jest oferta chińskiej firmy China State Construction Engineering Corporation za prawie 780 milionów złotych. Najdroższą propozycję przedstawił Budimex z ceną prawie 1,056 miliarda złotych.

- Oferty zostały otwarte we wtorek i teraz rozpocznie się ich sprawdzanie, by wyłonić najkorzystniejszą - zaznaczyła rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut.

S7 Moczydło - Miechów

Fragment, którego dotyczy przetarg, jest częścią jednego z trzech odcinków, na jakie podzielono budowę drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granicy województwa świętokrzyskiego.

Szybciej do granicy ze Słowacją. Chińczycy złożyli najniższą ofertę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na bu... zobacz więcej » Odcinek ten, od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), z powodu protestów mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim ma uchyloną decyzję środowiskową dla fragmentu trasy projektowanego w rejonie ich miejscowości.



Dlatego w ramach tego odcinka wyodrębniono dwa etapy - na etap Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego) - węzeł Miechów (z węzłem). Inwestycja ta ma już decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydaną przez wojewodę małopolskiego. Z kolei etap oprotestowany został wyłączony i będzie musiał uzyskać nową decyzję.



Zadaniem wykonawcy odcinka Moczydło - węzeł Miechów będzie dokończenie projektu dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 18,7 kilometra. Powstaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 metrów, która będzie pełniła także funkcję przejścia dla zwierząt.

Według założeń GDDKiA prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło - węzeł Miechów powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, czyli od 15 grudnia do 15 marca.









Trzy części

Prawie 56-kilometrowy odcinek S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Igołomska w Krakowie został podzielony na trzy części realizacyjne:

- odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość około 23 kilometry,

- odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długość około 14 kilometrów,