Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na budowę fragmentu nowej drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim. Chodzi o fragment od węzła Kosztowy II do węzła Oświęcim, wraz z obwodnicą Bierunia. Najniższą ofertę złożyła firma China State Construction Engineering Corporation Limited.

Drogowcy przypomnieli, że 10 października 2019 roku ogłoszone zostały przetargi na zaprojektowanie i budowę dwóch z czterech odcinków realizacyjnych nowego fragmentu ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą.

S1 Mysłowice - Oświęcim

W piątek otwarto oferty na pierwszy z nich, odcinek od węzła Kosztowy II (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła).

Budową jest zainteresowanych dziewięć firm. "Ofertę z najniższą ceną (752 088 656,47 zł) złożyła China State Construction Engineering Corporation Limited, a najwyższa, złożona przez Strabag Sp. z o.o., opiewa na kwotę 885 863 996,13 zł" - czytamy w komunikacie.

GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 767 703 146,00 zł brutto. Drogowcy poinformowali, że teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

W ramach inwestycji powstanie około 12,9 km drogi ekspresowej oraz obwodnica Bierunia o długości 2,1 km. Do dyspozycji kierowców będą też trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń oraz Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód i Lędziny Zachód.

Budowa ma zakończyć się w 2023 roku.

Budowa S1 od Bieska-Białej do Mysłowic to kolejny, po tak zwanym obejściu Węgierskiej Górki, odcinek, dzięki któremu trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1.

To najdłuższy z planowanych do budowy lub przebudowy odcinków drogi S1. Pozwoli ominąć istniejący odcinek DK1 od Tychów do Bielska-Białej, z wieloma sygnalizacjami świetlnymi.

Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

Ekspresówka stanie się ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli "osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń".

Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.