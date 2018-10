Odtwórz: Rewolucja dla kierowców to oszczędności finansowe

To bez wątpienia zmiany na lepsze - tak rządowe plany dotyczące karty pojazdu, nalepki kontrolnej na szybę czy obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy ocenił w TVN24 Marcin Orzepiński, dziennikarz motoryzacyjny TVN Turbo. Jak dodał jednak, zapowiedzi jest tyle, że pojawia się pytanie, kiedy zostaną wprowadzone.

1 października zniknął obowiązek posiadania podczas jazdy dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Nadal warto mieć jednak przy sobie kserokopie obu dokumentów lub ich zdjęcie w telefonie.

- Nie jest to dokument, który złodziej może wykorzystać, a w razie kolizji trudno jest sobie przypomnieć nawet to, w jakiej firmie mamy ubezpieczony samochód – radził Marcin Orzepiński.

Koniec z naklejkami

Ministrowie infrastruktury Andrzej Adamczyk i cyfryzacji Marek Zagórski zapowiedzieli w czwartek dodatkowo zniesienie naklejek kontrolnych na szybę z numerem rejestracyjnym. Zostały one wprowadzone, aby ograniczyć plagę zakładania przez piratów drogowych fałszywych tablic rejestracyjnych. Praktyka jednakże pokazała, że amatorzy szybkiej jazdy znaleźli sposoby na obejście tego zabezpieczenia. Rząd szykuje rewolucję dla kierowców. Sprawdź, co się zmieni Kilkadziesiąt złotych mają wynieść oszczędności właścicieli pojazdów i kierowców... zobacz więcej »

Jak wskazuje dziennikarz TVN Turbo, zniesienie naklejki ułatwi życie kierowcom, chociażby w momencie przerejestrowywania samochodu. Naklejkę po poprzednim właścicielu na przykład bardzo trudno jest odkleić z szyby. - Moim zdaniem to kolejny krok w dobrą stronę - stwierdził.

Prawo jazdy zostaje w domu

Podczas czwartkowej konferencji zapowiedziano także zniesienie obowiązku posiadania przy sobie przez kierowców prawa jazdy.

- Każdy z nas chciałby mieć w kieszeni tylko telefon, do tego troszeczkę zmierzamy. No i po coś wszyscy się do tej sieci "podłączyliśmy", żeby w końcu z tego korzystać – ocenił Marcin Orzepiński.

Jak podkreślił, wszystkie te zmiany powinny przynieść korzyści finansowe kierowcom. – Jeśli rzeczywiście odpadnie karta pojazdu (jej likwidację także zapowiedziano w czwartek - red.) i możliwość, co jest bardzo ciekawe, pozostawiania tablic rejestracyjnych z innego miasta (...), to jest jakieś 150 złotych w kieszeni. Po zmianach rejestracja ma kosztować niewiele i być dostępna on- line - zauważył dziennikarz TVN Turbo.

Zgodnie z zapowiedzią ministrów zmiany dla kierowców mają być wprowadzone w trakcie 2019 roku.