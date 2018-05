Nowe samochody same wezwą pomoc w razie wypadku

Nowe samochody same wezwą pomoc w razie wypadku "Źródło: tvn24"

Odtwórz: Nowe samochody same wezwą pomoc w razie wypadku

Odtwórz: Nowe samochody same wezwą pomoc w razie wypadku

Europejski rynek samochodów osobowych wzrósł w ubiegłym miesiącu o 9,6 procent - podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). Także w Polsce kupiono o ponad 5 tysięcy nowych pojazdów więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W kwietniu 2018 roku obywatele Unii Europejskiej zarejestrowali dokładnie 1 306 273 nowych aut, czyli o 9,6 proc. więcej niż rok temu. Co prawda w marcu aut zarejestrowano jeszcze więcej, bo ponad 1,7 mln, ale wówczas mieliśmy do czynienia ze spadkiem sprzedaży - o 5,3 proc. (rok do roku).

Rejestracje w UE

Łącznie, przez cztery pierwsze miesiące roku w UE zarejestrowano prawie 5,5 mln aut. To oznacza, że popyt na auta w tym okresie wzrósł o 2,7 proc. w stosunku do tego okresu w ubiegłym roku - obliczyła ACEA.

Źródło: ACEA Rejestracje nowych aut w Unii Europejskiej

Najwięcej, ponad 335 tys. aut zarejestrowanych w kwietniu to samochody wyprodukowane przez grupę VW (m.in. Volkswagen, Audi, Skoda). Kolejne miejsca na podium należą do grupy PSA (Peugeot, Opel, Citroen, DS) - z wynikiem prawie 213 tys. zarejestrowanych aut oraz Renault (m.in. Renault, Dacia) - 140 tys. nowych rejestracji. Ruch w autosalonach coraz większy. Klienci kupili tysiące nowych samochodów Skoda, Toyota i Volkswagen - to trzy najpopularniejsze marki nowych samochodów o... zobacz więcej »

Jak zauważa agencja Reutersa, dobry wynik w kwietniu producenci aut zawdzięczają m.in. kalendarzowi świąt. Wielkanoc wypadała w weekend, co sprawiło, że salony sprzedażowe były czynne więcej dni niż w kwietniu 2017 roku.

Dobry wynik w Polsce

Także w Polsce 2018 rok jest dobry dla producentów samochodów. Każdy z czterech pierwszych miesięcy roku był lepszy (jeśli chodzi o rejestrację) od analogicznego okresu w ubiegłym roku. Rynek w tym czasie urósł o 11,6 proc. Najwięcej nowych aut - ponad 51 tys. - zarejestrowano w Polsce w marcu.

Źródło: ACEA Rejestracje nowych aut w Polsce

Mimo dobrej sytuacji na rynku nowych aut, Polacy wciąż chętnie importują używane samochody. W ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku sprowadzono do Polski ponad 301 tysięcy używanych samochodów osobowych. To o 10,4 procent więcej niż przed rokiem - poinformował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).