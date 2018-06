Rupert Stadler, prezes koncernu motoryzacyjnego Audi, został aresztowany - podała agencja Reuters. To ciąg dalszy afery związanej z fałszowaniem wyników emisji spalin.

Informację o zatrzymaniu szefa Audi potwierdził rzecznik prasowy Volkswagena, do którego należy Audi. Jak podaje Reuters śledczy chcieli aresztowania Stadlera, bo obawiali się, że będzie on utrudniał trwające dochodzenie. Bezpłatna komunikacja i system skuterów elektrycznych. Kurort na Mazurach kusi turystów Od 1 lipca w Giżycku i okolicach mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z bez... zobacz więcej »

Aresztowanie

"W ramach śledztwa w sprawie silników Diesla w pojazdach Audi monachijska prokuratura wydała nakaz aresztowania pana Ruperta Stadlera" - podała w oświadczeniu prokuratura.



Jak podaje Reuters, sędzia zgodził się na tymczasowy areszt szefa Audi, aby zapobiec ewentualnym matactwom w śledztwie.

Afera spalinowa

Audi oraz jego koncern matka Volkswagen są zamieszane w skandal związany z fałszowaniem wyników testów emisji spalin w produkowanych przez obie firmy autach. W zeszłym miesiącu Audi potwierdziło, że 60 tysięcy egzemplarzy modeli A6 i A7 z wysokoprężnymi silnikami ma problemy z wiarygodnością danych dotyczących emisji spalin.



We wrześniu 2015 roku Volkswagen przyznał się do zainstalowania w łącznie około 11 mln samochodów urządzeń udaremniających, które w celach oszczędnościowych wyłączało system neutralizowania tlenków azotu podczas normalnej eksploatacji samochodu i włączało go po rozpoznaniu, że silnik poddawany jest testom.



Volkswagen przyznał się w marcu 2017 roku do oszukania amerykańskich agencji regulacyjnych, w tym Agencję Ochrony Środowiska oraz Radę ds. Zasobów Powietrznych w Kalifornii. Urządzenia zainstalowano w prawie 600 tysiącach pojazdów sprzedawanych w USA od 2009 roku.