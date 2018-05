W ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku sprowadzono do Polski ponad 301 tysięcy używanych samochodów osobowych. To o 10,4 procent więcej niż przed rokiem - poinformował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

W ubiegłym roku od stycznia od końca kwietnia sprowadzono do kraju 273 tys. 269 używanych osobówek.

PZPM poinformował również, że w samym tylko kwietniu import używanych aut wzrósł o 12,4 proc. rok do roku do 79 tys. 134 sztuk.

Stare auta

Z danych PZPM wynika, że spośród importowanych aut w tym roku największy udział, bo 56 proc., miały samochody w wieku przekraczającym 10 lat. W ubiegłym roku udział samochodów starszych niż 10 lat w imporcie wynosił 53,3 proc.



PZPM poinformował, że od stycznia do końca kwietnia tego roku udział samochodów w wieku od 4 do 10 lat wyniósł 34,6 proc., a najmniej, bo 9,4 proc., stanowiły samochody w wieku do lat 4.

Źródło: PZPM Pierwsze rejestracje używanych samochodów osobowych w Polsce w latach 2017-2018 W ubiegłym tygodniu instytut Samar informował, że najczęściej rejestrowane są samochody marek niemieckich - 41,3 procent importu. Dużą popularnością cieszą się także marki francuskie (16,7 proc. i japońskie (13,9 proc.). Największą dynamikę wzrostu rejestracji wykazały natomiast samochody koreańskie ( wzrost o 25,9 proc.).

Nowe auta

W Polsce rośnie również popyt na nowe samochody osobowe. Jak podała organizacja europejskich producentów ACEA, w grupie dużych rynków, gdzie kwartalna sprzedaż przekroczyła 100 tysięcy sztuk, wzrost liczby rejestracji w Polsce wyniósł w pierwszych trzech miesiącach roku 11,1 procent (do 139,9 tys. aut). W rezultacie okazał się drugim rynkiem pod względem wzrostu, zaraz po Holandii, gdzie rok do roku wyniósł on 13,6 proc.



W samym marcu w Polsce zarejestrowano 51,7 tys. samochodów osobowych. W rezultacie ubiegły miesiąc okazał się na polskim rynku rekordowy, licząc od 2000 roku.



Z kolei z raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że w marcu - spośród samochodów osobowych - najczęściej rejestrowano Skodę Octavię (1878 aut). Na podium znalazły się także Skoda Fabia - 1746 rejestracji oraz Opel Astra - 1674. Pierwszą piątkę uzupełniają: Volkswagen Golf - 1551 i Toyota Yaris - 1502.