Blisko 108,5 tysiąca - tyle samochodów zarejestrowano we wrześniu w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Większość z nich to benzyniaki - poinformowało w sobotę Ministerstwo Cyfryzacji. Przybyło też prawie 200 aut zasilanych energią elektryczną.

"W ubiegłym miesiącu w Centralnej Ewidencji Pojazdów zarejestrowano 108 488 samochodów osobowych. Większość z nich, a dokładnie 68 671, to benzyniaki. (...) Najwięcej odnotowano ich w województwie mazowieckim" - czytamy w sobotnim komunikacie resortu cyfryzacji.

Najpopularniejsze marki