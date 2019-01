W 2018 roku zarejestrowano w Polsce 531 889 nowych aut - wynika z szacunków europejskiego stowarzyszenia producentów motoryzacyjnych ACEA. To wzrost o 9,4 procent rok do roku.

Słabszy był sam grudzień, kiedy liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych wyniosła 45 390, co oznacza spadek w stosunku do grudnia 2017.

ACEA w swych statystykach dotyczących polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy. Dodać trzeba, że większość nowych aut (według Instytutu Samar 72,1 proc.) kupują w Polsce firmy.

"W 2019 r. nie ma powodów do pesymizmu, trend wzrostowy powinien być kontynuowany i chociaż będzie bardziej zrównoważony, to nadal pozostanie wyższy niż średnia unijna. Dzięki temu stopniowo spada nam przeciętna wieku aut w Polsce i nadganiamy Zachód" - napisała w komentarzu do danych Exact Systems, spółka działająca w branży motoryzacyjnej.

Z jej szacunków wynika, że roczna sprzedaż nowych samochodów osobowych w 2019 r. mocno przekroczy 550 tys. sztuk. "Dynamika rzędu 5-10 proc. rdr powinna dać wynik na poziomie 560-580 tys. sprzedanych aut" - dodano.

ACEA podała, że w grudniu ub. roku liczba rejestracji w Unii Europejskiej wyniosła 998 503. To spadek o 8,4 proc. w porównaniu do grudnia 2017 roku i czwarty miesiąc spadku z rzędu.

Minimalny wzrost w UE

W całym 2018 roku liczba rejestracji w Unii Europejskiej sięgnęła 15,16 mln, co oznacza wzrost o 0,1 proc. rdr. Chociaż jest on bardzo skromny to obywatele Wspólnoty zarejestrowali więcej nowych samochodów piąty rok z rzędu.

Najwięcej samochodów sprzedano w ub. roku w Niemczech - ponad 3,45 mln. Na drugim miejscu uplasowała się Wielka Brytania - 2,36 mln, a podium zamyka Francja - 2,17 mln.

ACEA zwraca jednak uwagę, że popyt napędzany był głównie przez kraje Europy Środkowej, gdzie liczba rejestracji wzrosła w 2018 roku o 8 proc. rdr.

Na pięciu głównych rynkach europejskich wyniki były zróżnicowane. Wzrost odnotowano w Hiszpanii (7 proc.) i Francji (3 proc.), natomiast spadek w Niemczech (0,2 proc.), Włoszech (3,1 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (6,8 proc.)

Jeżeli chodzi o marki to Europejczycy najchętniej wybierali volkswageny - prawie 1,7 mln rejestracji. Na drugim miejscy, jeśli chodzi o producentów, znalazł się Renault - 1,08 mln oraz Peugot - ponad 956 tys.