Ponad 54 tysiące nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony zarejestrowano w sierpniu. Oznacza to spadek o 12,4 procent w ujęciu rocznym - wynika z najnowszego raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Mimo głębokiego spadku, to drugi po sierpniu ubiegłego roku, najwyższy rezultat w historii dla analogicznego miesiąca.

Przedstawiciele PZPM przypomnieli, że za ponadprzeciętne wyniki w sierpniu ubiegłego roku odpowiadała przede wszystkim wprowadzona od początku września obowiązkowa dla wszystkich producentów aut nowa procedura pomiarów zużycia paliwa i konieczność uzyskania niezbędnych zmian w dokumentacji homologacyjnej aut.

Rejestracja samochodu

W minionym miesiącu zarejestrowano 48 107 nowych samochodów osobowych, czyli o 8594 pojazdy (15,2 procent) mniej niż rok wcześniej i jednocześnie o 958 sztuk (2 procent) mniej niż w lipcu.

Nabywcy indywidualni zarejestrowali w ostatnim miesiącu 12,4 tysiąca sztuk, czyli o 9,8 procent więcej rok do roku i 10 procent mniej niż w lipcu br. Udział tej grupy klientów wyniósł 25,8 procent i był większy o 5,9 punktu procentowego niż rok wcześniej i mniejszy niż w lipcu o 2,3 punktu procentowego.

Nabywcy instytucjonalni zarejestrowali w sierpniu 2019 roku 35,7 tysiąca samochodów. Wynik ten był niższy niż przed rokiem o 21,4 procent oraz wyższy od uzyskanego miesiąc wcześniej o 1,2 procent.

Najpopularniejsze marki

W sierpniu pozycja leadera należała do marki Volkswagen, która zarejestrowała 5410 samochodów, o 987 sztuk (15,4 procent) mniej niż rok wcześniej. W sierpniu 2018 roku niemiecki producent był na drugim miejscu.

Z trzeciego na drugie miejsce awansowała Skoda, która zarejestrowała 4843 pojazdów - spadek o 18,3 procent. Trzecie miejsce należało do ubiegłorocznego lidera, czyli marki Toyota - 4603 samochodów, spadek o 30,3 procent.

Pierwszą piątkę uzupełniły: Dacia - 3105 sztuk, wzrost o 48,1 procent; Opel - 3008 sztuk, spadek o 6,8 procent.

W ogólnym rankingu modeli, w sierpniu 2019 roku na pierwszym miejscu Toyota Corolla - 1818 sztuk. Toyota poprawiła wynik tego modelu sprzed roku o ponad 156 procent a miejsce w rankingu aż o 18 pozycji. Druga była Dacia Duster - 1731 sztuk, która także imponująco awansowała w rankingu bo aż o 13 pozycji. Trzecie miejsce należało do Volkswagena Golfa - 1642 sztuk. Czwarty był ubiegłoroczny lider Skoda Octavia - 1458 sztuk. Pierwszą piątkę uzupełniła Skoda Fabia, w sierpniu zarejestrowano 1274 takie modele.