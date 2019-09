Zanim dzieci usiądą w szkolnych ławkach powinny również bezpiecznie usiąść w samochodowym foteliku. W sprawdzonych przez ekspertów autach trudno było jednak spotkać prawidłowo przewożone dzieci. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

Eksperci z portalu fotelik.info razem z dziennikarzami TVN Turbo sprawdzili, jak rodzice przewożą dzieci w swoich samochodach. Pod uwagę brano między innymi to, jak dzieci są przypięte pasami, gdy siedzą w fotelikach.

Mnóstwo błędów