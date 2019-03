Autonomiczne samochody mogą częściej przejeżdżać i zabijać osoby o ciemniejszej skórze - ostrzegają w raporcie naukowcy z Georgia Insitute of Technology. Wszystko przez błędy w oprogramowaniu wykrywającym obiekty.

Jeśli jesteś osobą o ciemnej karnacji istnieje większe prawdopodobieństwo, że uderzy w ciebie autonomiczny samochód. Dzieje się tak ponieważ komputerowe systemy, odpowiedzialne za wykrywanie obiektów na drodze, lepiej rozpoznają osoby o jaśniejszych odcieniach skóry - głosi raport.

Śmiertelny wypadek z udziałem autonomicznego auta. Prokuratura: firma Uber bez zarzutów Firma Uber nie ponosi odpowiedzialności za śmiertelny wypadek z udziałem jej sam... zobacz więcej » Eksperci z uczelni w Atlancie doszli do tego wniosku po przeanalizowaniu danych zawierających zdjęcia przechodniów. Podzielili ich za pomocą schematu klasyfikacji koloru ludzkiej skóry, zaproponowanej w 1975 roku przez amerykańskiego dermatologa Thomasa Fitzpatricka. Według niej u ludzi można wyróżnić 6 typów skóry, w zależności od jej wrażliwości na promieniowanie ultrafioletowe.

Mniej dokładnie

Z badania wynika, że oprogramowanie było średnio o 5 proc. dokładniejsze w przypadku osób o jaśniejszej karnacji. Ta dysproporcja utrzymywała się nawet wtedy, gdy naukowcy brali pod uwagę takie zmienne jak pora dnia czy pogoda.

Portal naukowy VOX zwraca uwagę, że raport powinien być traktowany z przymrużeniem oka. Przynajmniej na razie. Nie został bowiem jeszcze oceniony przez recenzentów. Nie korzystano również z zestawu danych wykorzystywanych przez niezależnych producentów.

Zamiast tego przetestowano kilka modeli używanych przez naukowców akademickich, przeszkolonych w zakresie publicznie dostępnych zbiorów danych. Postąpiono tak ponieważ firmy nie udostępniają swoich danych do analizy co - jak podkreśla VOX - jest sporym problemem biorąc pod uwagę, że jest to kwestia interesu publicznego.

Nie znaczy to jednak, że badanie nie jest cenne. Katy Crawford z AI Now Research Institute, która nie była zaangażowania w badania, napisała na Twitterze: "W idealnym świecie naukowcy testowaliby rzeczywiste modele, wykorzystywanych przez producentów samochodów. Ale biorąc pod uwagę, że one nigdy nie są dostępne (co jest problemem samym w sobie), takie dokumenty oferują wgląd w bardzo realne ryzyko".