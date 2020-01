W grudniu ubiegłego roku zarejestrowano ponad 60 tysięcy nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony - wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. To wynik wyższy o 14,7 procent niż rok wcześniej i drugi najwyższy miesięczny wynik po sierpniu 2018 roku. Mocne zamknięcie roku przyczyniło się do ustanowienia nowego rekordu.

Zdaniem ekspertów PZPM, tak wysoki wynik "to przede wszystkim efekt wprowadzenia bardziej restrykcyjnych norm emisji CO2 zarówno dla samochodów osobowych, jak i dostawczych od początku 2020 roku". Ponadto, grudzień 2019 roku był też o 1 dzień roboczy dłuższy niż rok wcześniej.

W porównaniu do listopada odnotowano wzrost o 18,3 procent.

Od początku roku przybyło 625 470 lekkich samochodów (liczonych razem osobowych i dostawczych do 3,5 t). Jak czytamy w analizie, jest to najwyższy rezultat odkąd PZPM monitoruje rynek na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i siódmy rok z rzędu ze wzrostem - od 2013 roku.

Ranking modeli 2019

W całym 2019 roku zarejestrowano 555 598 nowych samochodów osobowych. To o 23 709 aut (4,5 procent) więcej niż w 2018 roku. W grupie nabywców indywidualnych zarejestrowano 162,9 tysiąca pojazdów. Było to o blisko 15,5 tysiąca aut (10,5 procent) więcej niż rok wcześniej.

Pozycja lidera, podobnie jak w 2018 roku, należała do Toyoty - 23 529 aut, co oznaczało wzrost o 24,3 procent rok do roku. Druga Skoda zanotowała wzrost o 1,3 procent do 18 690 sztuk. Na trzecim miejscu znalazła się Dacia - 14 722, wzrost o 39,3 procent. Producent awansował o dwie pozycje w porównaniu do zestawienia sprzed roku. Na czwartym miejscu była Kia - po wzroście o 14,5 procent do 12 170 sztuk. Pierwszą piątkę uzupełnił Hyundai - 11 647 aut, wzrost o 11,1 procent.

Najczęściej wybieranym modelem przez klientów indywidualnych w 2019 roku była Dacia Duster, która awansowała na pozycję lidera z trzeciego miejsca. Zarejestrowano 9140 modeli tego pojazdu, co oznaczało wzrost o 74,1 procent.

Drugie miejsce, podobnie jak rok wcześniej, zajęła Toyota Yaris - 7153 sztuki, wzrost o 13,1 procent. Trzecia pozycja należała do innego modelu od japońskiego producenta - Toyoty Corolli, która awansowała aż o 14 pozycji. W przypadku tego modelu odnotowano wzrost o 151,1 procent do 5529 aut. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Skoda Fabia oraz Fiat Tipo.