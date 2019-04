Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej zatwierdzili w poniedziałek ostatecznie przepisy w sprawie ograniczenia emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych do 2030 roku.

W 2030 r. emisje z nowych samochodów osobowych będą musiały być niższe o 37,5 proc., a emisje z samochodów dostawczych o 31 proc. w porównaniu z poziomem z 2021 r. W okresie 2025-2029 zarówno auta osobowe, jak i dostawcze będą musiały ograniczyć emisję CO2 o 15 proc.

"Ważne osiągnięcie"