Ponad 39 tysięcy nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony zarejestrowano we wrześniu - wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W porównaniu do ubiegłego miesiąca to spadek o 27,2 procent. We wrześniu zmieniła się też pozycja lidera, jeżeli chodzi o najpopularniejsze marki.

Wrześniowy wynik jest wyższy w porównaniu do ubiegłego roku o 21 proc.

"Sytuacja w rejestracjach przypomina nieco tę z ubiegłego roku. Wcześniej przed 2018 r. ostatni miesiąc trzeciego kwartału zazwyczaj podciągał wyniki po wakacyjnej przerwie. W ubiegłym roku zasada ta (...) została zaburzona. Podobnie teraz" – napisali autorzy raportu.

Nabywcy indywidualni zarejestrowali w ostatnim miesiącu 9,1 tysiąca sztuk o 30,5 proc. więcej w porównaniu rok do roku i 26,7 proc. mniej niż w sierpniu (-3 252 sztuk). Udział tej grupy klientów wyniósł 25,9 proc. i był większy o 0,3 punktu procentowego niż rok temu i większy niż w sierpniu o 0,1 pkt. proc.

Nabywcy instytucjonalni zarejestrowali we wrześniu tego roku 26,2 tysiąca samochodów. Wynik ten był wyższy niż przed rokiem (+5 876 sztuk i +28,9 proc.) ale niższy w porównaniu od uzyskanego miesiąc wcześniej o 9 530 sztuk (-26,7 proc.).

Najpopularniejsze marki i modele

We wrześniu pozycja lidera należała do marki Skoda, której zarejestrowano 4 406 samochodów; o 4,1 proc. więcej niż rok wcześniej (+175 szt.). To zmiana - jeszcze w sierpniu na czele rankingu był Volkswagen.

Druga była Toyota - 4 375 samochodów (+44,3 proc.). Trzeci tym razem był Volkswagen (2 874 szt. +70,5%). Czwarty był Opel (2,872 szt. +80,6 proc.). Pierwszą piątkę zamknęła Kia (2 309 szt. +38,1 proc.).

W ogólnym rankingu modeli, we wrześniu na pierwszym miejscu, podobnie jak w sierpniu, znalazła się Toyota Corolla (1 745 szt.). Toyota poprawiła wynik tego modelu sprzed roku o 333 proc. a miejsce w rankingu aż o 15 pozycji. Druga była Skoda Octavia 1 425 szt. a trzecia była Corsa 1 018 szt., która także imponująco awansowała w rankingu, bo aż o 11 pozycji. Czwarty był kolejny model Opla, Astra z wynikiem 996 szt., piąta była Dacia Duster – 991 szt.