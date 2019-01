Nie zamierzamy pobierać opłat za przejazd autostradą A2 z Warszawy do Łodzi - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.

Wild odpowiadał w Sejmie na pytanie Cezarego Grabarczyka (PO) o to, "kiedy ten odcinek zostanie objęty opłatami". - Kiedy cała autostrada będzie autostradą płatną? - pytał poseł.

Dobrze dla gospodarki

Niemcy rozważają ograniczenie prędkości na autostradach Przez dziesięciolecia Niemcy były krajem, gdzie na autostradach można było wcisk... zobacz więcej » - Mam dobrą wiadomość dla mieszkańców Warszawy i Łodzi i osób, które w przyszłości będą podróżować do Centralnego Portu Komunikacyjnego - powiedział Wild i dodał: "nie zamierzamy pobierać opłat za odcinek między Warszawą i Łodzią".

Jak stwierdził, duży ruch między Warszawą a Łodzią jest dobry z punktu widzenia polskiej gospodarki.

- Traktujemy to jako inwestycję, odbieramy ją w podatkach, w CIT. Odbieramy tę różnicę, korzystając z rozwoju naszej gospodarki - podał sekretarz stanu w MI.

Wild odniósł się także do opłat na innych odcinkach autostrad, gdzie opłaty pobierane są przez państwo (A2 ze Strykowa do Konina oraz A4 z Katowic do Wrocławia). - Opłaty są utrzymywane na poziomie, który nie ograniczy mobilności Polaków - powiedział.

Dodatkowe pasy

Pod koniec grudnia 2018 roku ruszyły przetargi na projekty przebudowy autostrady A2 z Warszawy do Łodzi. Autostrada zostanie poszerzona o dodatkowe pasy ruchu. Jak podawała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, "docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po 4 pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek (od węzła Pruszków do węzła Łódź Północ) - będzie posiadał 2 jezdnie po 3 pasy ruchu".



Koszt prac przygotowawczych jest szacowany na około 7 mln zł. Jak podano, łączny koszt rozbudowy A2 o jeden pas może wynieść ok. 600 mln zł.



GDDKiA zakłada, że prace przygotowawcze na obu odcinkach rozpoczną się niezwłocznie i będą trwać maksymalnie do 2021 roku. Natomiast na samą realizację przewiduje się okres nawet do trzech lat, z uwagi na planowane prace bez zamykania odcinka dla ruchu.



Jak zapowiadał niedawno minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, "zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem poszerzona autostrada powinna zostać oddana do użytku w roku 2024 lub w 2025".