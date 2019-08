Wysoka kultura jazdy, stop piractwu drogowemu i tworzenie tak zwanych korytarzy życia. O to zaapelował w piątek do kierowców premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości z okazji oddania do użytku fragmentu autostrady A1 od Pyrzowic pod Częstochowę. Wcześniej projekt dotyczący obowiązku tworzenia "korytarzy życia" przygotował resort infrastruktury.

- Nie ma żadnej tolerancji dla pijanych kierowców, nie może być takiej tolerancji, ale również dla piratów drogowych. Chcę poprosić wszystkich państwa również o to, żeby w przypadku jeżeli mamy zahamowanie naturalnego ruchu, kiedy mamy korki na autostradach, na drogach szybkiego ruchu, żeby (...) tworzyć tak zwane korytarze życia - powiedział Morawiecki.



Premier powołał się na badania, zgodnie z którymi utworzenie korytarzy życia dla karetki pogotowia, dla straży pożarnej, zwiększa o 40 proc. szanse na przeżycie osobom, które uległy wypadkowi.



- Wysoka kultura jazdy, stop piractwu drogowemu i korytarze życia - to niech będzie coś, co przy okazji otwarcia tego kawałka, bardzo ważnego kawałka drogi, autostrady z południa na północ (...) niech będzie takim hasłem, które nam towarzyszy jeszcze w tej drugiej części wakacji i później przez wszystkie lata, dekady użytkowania tej drogi - mówił szef rządu.

Nowe przepisy

Ministerstwo Infrastruktury skierowało w lipcu do konsultacji międzyresortowych projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku tworzenia "korytarzy życia".

Zgodnie z projektem, w razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni.

Z kolei na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Projekt zakłada również wprowadzenie obowiązku jazdy na "suwak". W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem w tym samym kierunku jazdy z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni.

Manewr zmiany pasa ruchu - zgodnie z regułą zamka błyskawicznego, suwaka - powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny.

"Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2019 roku w zakresie regulacji dotyczących tworzenia 'korytarza życia', natomiast w zakresie regulacji dotyczących tzw. jazdy 'na suwak' po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia" - napisano w uzasadnieniu projektu.