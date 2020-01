Odtwórz: Policjant o karach za niedostosowanie się do przepisów dot. jazdy na suwak i korytarzu życia

Maksymalnie dziewięć egzaminów praktycznych w ciągu doby oraz sztywne godziny rozpoczęcia egzaminów. To zmiany, które weszły w życie od początku 2020 roku. Rozporządzenie w tej sprawie zostało przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2019 roku, ale część zmian zaczęła obowiązywać dopiero od 1 stycznia br.

Prawo jazdy po zmianach

Od początku roku egzaminator w ciągu dnia może przeprowadzić maksymalnie 9 egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz nie więcej niż jeden egzamin praktyczny w ciągu 50 minut.

W sytuacjach losowych dopuszcza się zwiększenie liczby egzaminów do dziesięciu. Za takie sytuacje uznaje się między innymi nieplanowaną nieobecność egzaminatora, dla którego była zaplanowana praca oraz nieobecność osoby zapisanej na egzamin.

Ministerstwo Infrastruktury tłumaczyło, że zmiana była podyktowana koniecznością likwidacji wymagań ilościowych co do liczby przeprowadzanych egzaminów w ciągu dnia, stawianych egzaminatorom przez ich pracodawców. Według resortu po zmianach, egzaminatorzy będą mieli więcej czasu na spokojną i bardziej obiektywną ocenę umiejętności kandydatów na kierowców.

Zgodnie z rozporządzeniem, egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy będzie się rozpoczynał dokładnie o godzinie wskazanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, gdyż zbyt długi czas oczekiwania na egzamin powoduje większy stres u zdających i niejednokrotnie wpływa negatywnie na wynik egzaminu. Dopuszcza się opóźnienie, ale nie może ono przekraczać 15 minut.

Nowe pytania

To niejedyne zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Pod koniec grudnia informowaliśmy Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić pytania dotyczące obowiązkowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku grudnia.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że chcąc zapewnić obecnym oraz przyszłym kandydatom na kierowców czas na to, by zapoznali się z nowymi przepisami, resort podjął decyzję o tym, aby pytania egzaminacyjne wprowadzić po trzech miesiącach funkcjonowania przepisów.



- Bezapelacyjnie będziemy chcieli, żeby kierowcy się do tych przepisów stosowali i tym samym zwiększali bezpieczeństwo w ruchu drogowym - zapowiedział Weber.