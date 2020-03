Zarząd Grupy Międzynarodowe Targi Poznańskie poinformował o przełożeniu targów motoryzacyjnych Poznań Motor Show. Jak wskazano w komunikacie, powodem jest "sytuacja biznesowa w branży motoryzacyjnej na świecie wywołana zachorowaniami spowodowanymi przez koronawirusa". Impreza miała się odbyć pod koniec marca.

- Mamy niepewną sytuację epidemiologiczną i musimy reagować - wyjaśnił dyrektor Targów Poznań Motor Show Dariusz Wawrzyniak.

- Realne jest ryzyko, że impreza z powodu pojawienia się koronawirusa mogłaby zostać na ostatniej prostej odwołana. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, żeby nie zwlekać do ostatniej chwili, aż wszystkie wydatki na przygotowania do targów zostaną poczynione, a impreza miałaby być odwołana, podjęliśmy trudną, ale jedyną w tej sytuacji decyzję - wyjaśnił.

Poznań Motor Show - nowy termin

Grupa MTP poinformowała w komunikacie, że decyzja została podjęta po konsultacjach z wystawcami i partnerami targów.

Przesunięto cały blok targów motoryzacyjnych: Poznań Motor Show, Kongres Move – International E-Mobility Congress oraz Targi Techniki Motoryzacyjnej. Po zmianach odbędą się one w dniach 18-21 czerwca 2020 roku, a nie jak planowano 26-29 marca.



Grupa MTP podkreśliła, że z najwyższą uwagą śledzi komunikaty udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz instytucje rządowe. "Monitorujemy także sytuację na rynku spotkań na świecie. Po analizie przykładu największych targów motoryzacyjnych w Genewie, troską zarządu Grupy MTP było to, aby takiej decyzji nie podejmować w ostatniej chwili, z uwagi na dobro klientów" - wskazano.

"Biorąc pod uwagę duże ryzyko konieczności odwołania wydarzenia, z szacunku dla zwiedzających i wystawców podjęliśmy tę decyzję z wyprzedzeniem" - dodano.

Organizatorzy zapewnili, że zakupione bilety nie stracą ważności. "Jeśli chcecie, będziecie mogli wejść z nimi - odpowiednio do zakupionych dni - w terminie czerwcowym. Jeśli chcecie dokonać zwrotu, kontaktujcie się bezpośrednio z bileteriami, przez które kupiliście swój bilet" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Poznań Motor Show jest największym tego typu wydarzeniem w Polsce. W ubiegłym roku wystawcy zaprezentowali na nich ponad tysiąc pojazdów, w tym 60 premierowo.