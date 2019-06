Type 64 z 1939 roku, uważany za pierwszy sportowy samochód wyprodukowany przez Porsche, trafi w sierpniu na aukcję. Eksperci szacują, że cena tego klasyka - pradziadka modelu 911 - może osiągnąć nawet 25 milionów dolarów.

Samochód, który wyprodukowano w zaledwie trzech egzemplarzach, zostanie wystawiony na aukcji zorganizowanej przez RM Sotheby’s. Odbędzie się ona w dniach 15-17 sierpnia w Monterey w Kalifornii.

Czas na rekord

Przeciętny Polak musiałby pracować na nie kilkaset lat. Najdroższe auto świata sprzedane Powstał w tylko jednym egzemplarzu, ma nadwozie z włókna węglowego, ośmiolitrowy... zobacz więcej » Według ekspertów auto może być warte od 20 do 25 mln dolarów. Gdyby ktoś zaoferował taką kwotę Type 64 stałby się najdroższym samochodem wyprodukowanym przez Porsche, jaki kiedykolwiek sprzedano.

Najwyższa cena, jaką zapłacono dotychczas za porsche na aukcji, wyniosła 14 mln dolarów. Za tyle w 2017 roku wylicytowano Porsche 917 z 1970 roku, które wykorzystano w filmie "Le Mans" ze Stevem McQueenem w roli głównej.

Type 64 został oparty na konstrukcji jednego z wcześniejszych projektów Ferdinanda Porsche'a o nazwie KdF-Wagen (Kraft durch Freude-Wagen).

Ferdinand Porsche szybko dostrzegł potencjał samochodu sportowego opartego na konstrukcji KdF-Wagen. Umieszczenie silnika z tyłu obciążało koła napędzające samochód, co pomagało w utrzymaniu przyczepności na śliskich drogach i podczas przyspieszania. Ten sam pomysł firma zastosowała później w innych modelach.

Type 64 powstało przy okazji otwarcia nowego systemu niemieckich autostrad oraz wyścigu na trasie Berlin-Rzym, który był zaplanowany na wrzesień 1939 roku, a który z powodu wybuchu II wojny światowej nigdy się nie odbył.

W 1947 roku samochód został odrestaurowany przez słynną włoską firmę Carrozzeria Pininfarina z Turynu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że korzystał z niego sam Ferdinand Porsche i jego syn Ferry.

- Bez Type 64 nie byłoby Porsche 356, 550 czy 911 - powiedział Marcus Gorig z RM Sotheby’s. - To historia Porsche. To samochód, który zrodził legendę i oferuje kolekcjonerom niepowtarzalną okazję do zasiadania w fotelach zajmowanych przez Ferdinanda i Ferry Porsche - dodał.

Rekordowe ceny za auta

W marcu informowaliśmy o o rekordowej cenie za nowy samochód. Bugatti La Voiture Noire zostało sprzedane za 16,7 miliona euro, czyli 71 milionów złotych.

Poprzedni rekord należał do Rolls-Royce'a. W 2017 roku wyprodukowany w jednym egzemplarzu model Sweptail kosztował 12,8 mln dolarów, w przeliczeniu około 48 mln zł.

Z kolei najdroższym autem kiedykolwiek sprzedanym na aukcji zostało czerwone Ferrari 250 GTO z 1962 roku. Nowy właściciel zapłacił za jeden z najsłynniejszych modeli w historii włoskiej marki 48,4 miliona dolarów, czyli w przeliczeniu 178 milionów złotych.