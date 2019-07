Około 100 tysięcy samochodów specjalnych zarejestrowano w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Na liście znalazły się między innymi mobilne biblioteki, wystawy na kołach, czy pojazdy do czyszczenia toalet. Zdecydowanym liderem tej kategorii są jednak samochody pomocy drogowej - wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Pojazdy specjalne to wszystkie maszyny, których funkcja powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia.

Teraz bliżej postanowiło im się przyjrzeć Ministerstwo Cyfryzacji. Resort w tym celu przeanalizował dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów (część bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Pod uwagę wzięto wyłącznie maszyny, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W zestawieniu pominięto przyczepy.

Samochody specjalne

Wśród pojazdów specjalnych najwięcej jest samochodów pomocy drogowej. W ostatniej dekadzie w CEPiK-u pojawiły się dokładnie 22 294 takie maszyny.



Na drugim miejscu znalazły się wozy kempingowe - jest ich 12 788. Ostatnie miejsce na podium należy do wozów strażackich - 10 776. Warto do nich dodać 120 pojazdów sklasyfikowanych jako ratowniczo-gaśnicze. W służbie u strażaków przydają się również podnośniki - ministerstwo znalazło 4573 takich egzemplarzy.



W ostatniej dekadzie w CEPiK pojawiło się także niemal osiem tysięcy samochodów pogotowia ratunkowego. Wysoko w klasyfikacji znalazły się także auta wykorzystywane do oczyszczania i konserwacji dróg - 8065 egzemplarzy. Wśród nich 5737 stanowią samochody zimowego utrzymania dróg, a 2097 pojazdy do oczyszczania dróg. Pozostałe to zamiatarki i polewaczko-zmywarki.



Przez ostatnie dziesięć lat w CEPiK zarejestrowano też 5079 aut sklasyfikowanych jako pogrzebowe. Wśród karawanów bezapelacyjnie dominują mercedesy - to prawie 3 tysiące aut. Na liście znalazły się również jaguary, cadillaki i pilato.

W bazie są też auta opisane jako "sklep/bar". Jest ich dokładnie 2457. Na liście są między innymi popularne food trucki, ale też nowocześnie wyposażone sklepy z wędlinami. Takie samochody są najczęściej sprowadzane z Niemiec - 1694 przypadki.



Ministerstwo Cyfryzacji znalazło także inne perełki. W CEPiK-u w ciągu ostatnich dziesięciu lat zarejestrowano między innymi 2 pojazdy do produkcji materiałów wybuchowych, 17 pojazdów do pomiarów geofizycznych w otworach wiertniczych, czy 17 mobilnych garderób i charakteryzatorni. Na liście znalazło się także 49 mobilnych wystaw/biur, a także 58 kin, wystaw i bibliotek na kółkach.

Ministerstwo dotarło także do czterech aut, które jako przeznaczenie mają wpisane czyszczenie toalet.