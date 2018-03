Latem 2021 roku ma być gotowy pierwszy odcinek tak zwanej Trasy Kaszubskiej, między Szemudem a Gdynią Wielkim Kackiem, stanowiącej część drogi ekspresowej S6 łączącej Trójmiasto ze Szczecinem. Około 20-kilometrowy odcinek drogi wykona spółka Polaqua za prawie 820 milionów złotych.

Podpisanie umowy między Generalną Dyrekcją Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku a firmą Polaqua na realizację tego odcinka odbyło się w poniedziałek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Wkrótce kolejne umowy

Kierowcy wolą drogę krajową od autostrady. Bo jest darmowa Droga Krajowa 92 nazywana jest „starą dwójką”. Wszystko przez to, że biegnie prz... zobacz więcej » Obecny na uroczystości podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz przypomniał, że trwają obecnie postępowania przetargowe na realizację dwóch pozostałych odcinków tzw. Trasy Kaszubskiej: Szemud-Luzino oraz Luzino–Bożepole Wielkie. - Mamy nadzieję, że podpisanie umów na te dwa odcinki odbędzie się w maju tego roku - dodał.



- W ministerstwie rozwoju trwają obecnie prace nad tym, żeby pozostały odcinek od Bożegopola Wielkiego do obwodnicy Sianowa (Zachodniopomorskie) zrealizować w partnerstwie publiczno-prywatnym. Najprawdopodobniej ta propozycja zostanie przedstawiona jeszcze w tym półroczu na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów i zapadnie decyzja o szukaniu inwestora na ten pozostały odcinek. Czyli jest szansa, żeby zakończyć całą trasę S6 (od Trójmiasta do Szczecina - red.) do 2023 r. - zapowiedział Chodkiewicz.



Trasa, którą w formule "projektuj i zbuduj" wykona spółka Polaqua, połączy Szemud z istniejącą S6 Obwodnicą Trójmiasta na węźle Gdynia Wielki Kack.



Powstanie łącznie ok. 20 kilometrów drogi ekspresowej wraz z trzema węzłami: mniejszym w Koleczkowie i dwoma dużymi, zespolonymi w Chwaszczynie oraz Gdyni Wielkim Kacku.

Źródło: GDDKiA Trasa połączy Szemud z istniejącą S6 Obwodnicą Trójmiasta na węźle Gdynia Wielki Kack



Trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z wyjątkiem odcinków Chwaszczyno-Gdynia Wielki Kack oraz na Obwodnicy Trójmiasta w obrębie węzła Gdynia Wielki Kack - gdzie ze względu na natężenie ruchu - będą to po trzy pasy ruchu na długości ok. 2,9 km.



Powstaną nowe odcinki trasy ekspresowej S19 Via Carpatia to priorytet rządu PiS – powiedział w poniedziałek w Rzeszowie szef... zobacz więcej » Oprócz drogi ekspresowej zbudowanych zostanie ok. 12,2 km dróg lokalnych i ok. 15,3 km dróg zapewniających dojazd do nieruchomości, pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej. Kierowcy będą mogli skorzystać z dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Kamień.



Zakończenie prac na odcinku S6 Szemud-Gdynia Wielki Kack planowane jest na przełom lipca i sierpnia 2021 r.

Apele mieszkańców

O budowę S6 od wielu lat apelowali do rządu i parlamentarzystów mieszkańcy, samorządowcy i przedsiębiorcy z województwa pomorskiego. Zdaniem samorządowców Pomorze Środkowe jest regionem najbardziej wykluczonym komunikacyjnie w kraju. W lipcu ub. roku samorządowcy i przedsiębiorcy ziemi koszalińskiej i słupskiej zaapelowali też do Komisji Europejskiej o wsparcie ich działań w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 na całym jej przebiegu.



Odcinki S6 powstają na terenie województwa zachodniopomorskiego od Goleniowa do Koszalina.



Na początku roku KE poinformowała, że na budowę drogi ekspresowej S6 w północnej Polsce z funduszy polityki spójności trafi 232 mln euro.



Droga ekspresowa S6 o długości ok. 330 km ma połączyć Szczecin, Police, Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Trójmiasto z autostradą A1.