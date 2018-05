715 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych - za taką kwotę sprzedano na aukcji w księstwie Monako śnieżnobiałe Lamborghini Huracán. Nie był to jednak zwykły sportowy samochód. Właścicielem auta był papież Franciszek.

Luksusowe auto to podarunek od włoskiego producenta samochodów. Papież otrzymał Lamborghini w 2017 roku. Franciszek złożył podpis na karoserii i wyraził życzenie, aby pojazd został sprzedany, a zarobione w ten sposób pieniądze trafiły na cele dobroczynne.

Pomoc potrzebującym

Na aukcji w Sotheby's samochód osiągnął cenę 715 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych. Uzyskane w ten sposób pieniądze trafią do czterech organizacji charytatywnych oraz włoskiej wspólnoty im. Jana XXIII zajmującej się niesieniem pomocy ofiarom handlu ludźmi oraz kobietom zmuszanym do prostytucji.

Wśród obdarowanych są też dwie inne włoskie fundacje, które działają m.in. w Afryce.

Sportowy samochód

Huracán RWD to sportowe auto produkowane przez włoską firmę Lamborghini. Model napędza benzynowy 5,2-litrowy silnik V10 o mocy 580 KM. Samochód do setki rozpędza się w 3,4 sekundy a do 200 km/h w 10,1 sekund. Pojazd waży 1389 kilogramów, a jego maksymalna prędkość to około 320 km/h.

Źródło: lamborghini.com Tak wyglada papieskie Lamborghini Huracán Inne aukcje

Łączną kwotą prawie 253 tys. zł zakończyły się zorganizowane w 2016 roku internetowe licytacje trzech granatowych volkswagenów golfów, którymi poruszał się po Polsce papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży. Dochód był przeznaczony na akcję charytatywną Caritas "Misericordes".