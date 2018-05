Śnieżnobiałe lamborghini huracán papieża Franciszka trafi w ręce hiszpańskiej firmy zajmującej się wypożyczaniem samochodów. Sportowe auto sprzedano na aukcji w Monaco za blisko milion dolarów.

Luksusowe lamborghini huracán należące do papieża Franciszka było głównym bohaterem aukcji organizowanej przez RM Sotheby's w księstwie Monako. Jak podaje Bloomberg licytację wygrała hiszpańska firma Rent Car Deluxe zajmująca się wypożyczaniem samochodów.

Zyski na szczytne cele

Victor Masip, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Rent Car Deluxe zdradził, że klienci firmy będą mogli wypożyczyć papieskie lamborghini.



- Nie będzie stałej ceny. Chcemy, aby to klienci sami ją sugerowali, bo osiągane w ten sposób przychody będziemy przeznaczać na cele charytatywne - zadeklarował Victor Masip.



Ile może wynosić koszt wypożyczenia takiego auta? Według rynkowych stawek za wypożyczenie lamborghini huracán na jeden dzień trzeba zapłacić co najmniej 3,5 tysiące euro.



Również pieniądze uzyskane na aukcji ze sprzedaży papieskiego lamborghini zostaną przeznaczone na szlachetne cele. Pieniądze trafią do czterech organizacji charytatywnych oraz włoskiej wspólnoty im. Jana XXIII zajmującej się niesieniem pomocy ofiarom handlu ludźmi oraz kobietom zmuszanym do prostytucji. Wśród obdarowanych są też dwie inne włoskie fundacje, które działają m.in. w Afryce.

Prezent dla papieża

Luksusowe auto to podarunek od włoskiego producenta samochodów. Papież otrzymał lamborghini w 2017 roku. Franciszek złożył podpis na karoserii i wyraził życzenie, aby pojazd został sprzedany, a zarobione w ten sposób pieniądze trafiły na cele dobroczynne.

Źródło: lamborghini.com Tak wyglada papieskie Lamborghini Huracán

Sportowy samochód

Huracán RWD to sportowe auto produkowane przez włoską firmę Lamborghini. Model napędza benzynowy 5,2-litrowy silnik V10 o mocy 580 KM. Samochód do setki rozpędza się w 3,4 sekundy a do 200 km/h w 10,1 sekund. Pojazd waży 1389 kilogramów, a jego maksymalna prędkość to około 320 km/h.