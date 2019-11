Ponad 450 tysięcy razy Polacy sprawdzili w tym roku w internecie liczbę swoich punktów karnych - poinformowało ministerstwo cyfryzacji. Resort przypomina, że aby to zrobić niezbędny jest profil zaufany.

Resort przypomniał w komunikacie, że obecny limit punktów karnych dla doświadczonych kierowców to 24, a kierowcy mający prawo jazdy krócej niż rok mogą zebrać maksymalnie 20 punktów. "Warto jeździć ostrożnie, a jeśli zdarzyło nam się wykroczenie – jeździć jeszcze ostrożniej. To, co w tej sytuacji możemy zrobić szybko – to sprawdzić, czy na pewno nie mamy nic na sumieniu" - dodano.

Coraz popularniejsza usługa

Tylko w tym roku, od początku stycznia do końca października, Polacy sprawdzili online swoje punkty karne ponad 454 tysięcy razy. Dla porównania – przez cały ubiegły rok – niemal 362 tysiące razy. To kolejny dowód na to, że coraz chętniej korzystamy z e-administracji" – mówi cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.



Resort poinformował, że w tym roku Polacy najczęściej korzystali z możliwości sprawdzenia poziomu punktów karnych w lutym (69 615 razy), maju (49 124 razy) i październiku (48 328 razy).



Ministerstwo cyfryzacji wyjaśniło, że aby sprawdzić swoje punkty karne online, trzeba mieć profil zaufany. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl. "To profil zaufany potwierdza naszą tożsamość w internecie. To dzięki niemu nikt poza nami nie dowie się, ile punktów mamy na koncie" – wskazał cytowany w komunikacie minister Zagórski.



Online można sprawdzić tylko swoje punkty karne - nie można dowiedzieć się, ile punktów ma ktoś inny.



Resort cyfryzacji wytłumaczył, że aby najszybciej sprawdzić poziom swoich punktów karnych, trzeba wejść na stronę www.gov.pl. "W sekcji Usługi dla obywatela (menu po lewej stronie) wybierz 'Kierowcy i pojazdy', a tam e-usługę 'Sprawdź swoje punkty karne'. Kliknij przycisk 'Sprawdź swoje punkty karne'. Zaloguj się profilem zaufanym" - podano.

