Od początku 2019 roku zarejestrowano w Polsce 233 279 samochodów osobowych - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. To 2,73 procenta więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Jak poinformował Samar, powołując się na Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK), w maju 2019 roku zarejestrowano w Polsce ponad 53 tys. samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie do 3,5 t, czyli o 11,56 proc. (5518 sztuk) więcej niż w analogicznym okresie roku 2018 oraz o 1,83 proc. (959 sztuk.) więcej niż w kwietniu 2019 roku.

Aktywność firm

W maju 2019 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 28,2 proc. Udział firm osiągnął poziom 71,8 proc.

Rząd zapowiadał drogową rewolucję. "Absolutnie niemożliwe" Milion aut elektrycznych na polskich drogach w 2025 roku w Polsce - taki cel pos... zobacz więcej » W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 33 825 auta. Udział klientów firmowych w 2019 roku wyniósł dotychczas 67,8 proc.

Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie "osób fizycznych". Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się różnić, jeszcze bardziej zwiększając różnicę pomiędzy nimi - wskazuje raport.

Samar zaznacza, że utrzymujący się po pięciu miesiącach trend rosnącej sprzedaży samochodów (w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku) to tradycyjnie, podobnie jak w ubiegłych miesiącach, zasługa dużej aktywności ze strony firm.



"W maju br. kupiły one o 3,18 proc. więcej samochodów osobowych niż w kwietniu, a wyniki skumulowane po pięciu miesiącach 2019 roku wskazują, że zakupy firmowe wzrosły rok do roku o 1,78 proc." - podali autorzy raportu. Wskazali, że nabywcy indywidualni nadal zaopatrują się przede wszystkim w pojazdy używane, przy dużym udziale samochodów pochodzących z importu.

Ulubione marki...

Tytuł lidera rynku utrzymała Skoda. W 2019 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 29 505 aut tej marki, o 0,14 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Skody w rynku wyniósł 12,65 proc.

Na pozycji wicelidera znalazła się Toyota, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 25 995 szt., o 2,70 proc. więcej niż w 2018 roku. Udział marki wyniósł 11,14 proc.

Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2019 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 23 470 samochodów, o 0,44 proc. więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 10,06 proc.

"Święta trójca". Oto najczęściej wyszukiwane modele samochodów BMW serii 3 to najpopularniejszy używany samochód, wyszukiwany w ubiegłym roku n... zobacz więcej » Na czwartej pozycji znalazł się Opel, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 14 902 szt., o 5,07 proc. mniej niż w 2018 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,39 proc.

Na piątej pozycji była Dacia. W 2019 r. zarejestrowano 14 410 aut tej marki, o 43,44 proc. więcej niż w 2018 roku. Udział marki w rynku wyniósł 6,18 proc.

...i modele

Najczęściej kupowanym modelem w 2019 roku była dotychczas Skoda Octavia (8 687 szt.; -0,31 proc. rok do roku), za którą uplasowała się Skoda Fabia (8 031 szt.; -5,64 proc.) oraz Dacia Duster (6 293 szt. +59,32 proc.), a następnie Toyota Yaris (6 248 szt.; -6,76 proc.). Pierwszą piątkę zamyka VW Golf (6 074 szt.; -0,70 proc.).

Najpopularniejszym modelem w 2019 roku wśród klientów indywidualnych jest Dacia Duster (3 983 szt.; +90,57 proc.), na drugim miejscu uplasowała się Toyota Yaris (3 423 szt.; -0,98 proc.), na trzecim – Skoda Fabia (2 785 szt.; -7,10 proc.), na czwartym – Fiat Tipo (2 196 szt.; +36,48 proc.), a na piątym - Toyota Auris (1 997 szt.; +9,48 proc).

W przypadku klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem była Skoda Octavia (6 944 szt.; + 2,75 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Skoda Fabia (5 246 szt.; -4,84 proc.). Trzecie miejsce zajmuje VW Golf (5 219 szt.; + 6,42 proc.), czwarte – Opel Astra (4 503 szt.; + 3,68 proc.), a piąte – Toyota Corolla (3 955 szt.; + 89,78 proc.).