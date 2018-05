Blokada alkoholowa, asystent pasa ruchu, system wykrywania wypadku - to niektóre z rozwiązań, w które będą musiały być wyposażone wszystkie nowe samochody. Komisja Europejska przedstawiła w środę propozycje w tej sprawie.

Zmiany, jeśli zostaną przyjęte, zmuszą producentów samochodów, by wyposażali wszystkie swoje auta, nie tylko te z górnej półki, w nowoczesne rozwiązania, które mają zwiększać bezpieczeństwo na drogach.

- Naszym celem jest zapewnienie, że wszyscy użytkownicy drogi, niezależnie od tego, jaka jest cena samochodu, będą korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc.

Przypomnijmy, że za sprawą Komisji Europejskiej od 1 kwietnia 2018 roku obowiązkowym wyposażeniem samochodów trafiających na unijny rynek jest system eCall. Urządzenie w razie wypadku automatycznie zawiadomi najbliższe centrum ratownictwa, wykonując połączenie pod numer alarmowy 112.

Zmiany proponowane przez Komisję Europejską to już trzeci pakiet regulacji drogowych w ostatnim czasie. Tym razem nie ma w nim jednak rozwiązań szczególnie zagrażających polskim przedsiębiorstwom, jak miało to miejsce w pakiecie mobilności regulującym m.in. czas pracy kierowców. Stare auta lądują w Polsce. Importujemy więcej niż przed rokiem W ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku sprowadzono do Polski ponad 301 t... zobacz więcej »

Nowe wyposażenie

Komisja proponuje, by wszystkie nowe modele samochodów były wyposażone m.in. w zaawansowany system hamowania awaryjnego, blokadę alkoholową, kamerę cofania lub czujniki czy asystenta pasa ruchu. Lista systemów dla samochodów ciężarowych i autobusów jest nieco inna niż dla samochodów osobowych - obejmuje m.in. wykrywanie pieszych czy rowerzystów na drogach. Producenci będą mieli trzy lata na dostosowanie się do nowych regulacji.

- W ciągu trzech lat wszystkie nowe modele wprowadzane na rynek powinny mieć 11 nowych, zaawansowanych systemów bezpieczeństwa (...). Pokazuje to jak bardzo legislacja w tym obszarze posunęła się do przodu, bo pamiętam czasy, gdy pasy bezpieczeństwa nie były obowiązkowe - mówił wiceszef KE Marosz Szefczovicz.

Zmiany te mają pomóc w obniżeniu liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE. W 2017 r. na drogach państw UE zginęło ponad 25 tys. osób, a kolejnych 135 tys. zostało poważnie rannych.

Poza zmianami dotyczącymi wyposażenia samochodów UE chce też pomagać państwom członkowskim w odpowiednich inwestycjach w ulepszenie niebezpiecznych odcinków dróg. Oba działania według Komisji mogą uratować ponad 10 tys. osób w okresie 2020-30, a także uniknąć odniesienia obrażeń przez 60 tys. osób.

Ochrona środowiska

Inna część pakietu dotyczy ochrony środowiska. Komisja zaproponowała ustanowienie pierwszy raz historii standardów emisji CO2 dla samochodów ciężarowych. W 2025 r. średnia emisja z nowych pojazdów ma być 15 proc. niższa niż w 2019 r., natomiast cel na 2030 r. wyznaczono na poziomie 30 proc.

- Samochody osobowe i auta dostawcze mają limity dotyczące emisji CO2 już od jakiegoś czasu, do teraz samochody ciężarowe nie były nimi objęte. To się zmienia - podkreślał na konferencji komisarz ds. energii i działań klimatycznych Miguel Arias Canete.

Komisja przekonuje, że mniejsza emisja CO2 z ciężarówek to też mniejsze spalanie i realne oszczędności dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają wynieść po przeszło 25 tys. euro w ciągu pięciu lat.

Niektóre państwa już zgłosiły zastrzeżenia, że cele KE są niewystarczające. Producenci z kolei chcieliby, by były one znacznie niższe: minus 7 proc. w 2025 i minus 17 proc. w 2030 r. Organizacje pozarządowe domagały się ustawienia celów na poziomie 24 proc. w 2025 r. i 40 proc. w 2030 r., (z rokiem odniesienia 2016 r.). Liczba fotoradarów może wkrótce wzrosnąć. "To nie są maszynki do zarabiania pieniędzy" Główny Inspektorat Transportu Drogowego planuje zwiększyć liczbę fotoradarów. Wn... zobacz więcej »

Aby pozwolić na dalsze zmniejszenie emisji CO2 przez ciężarówki, KE chce ułatwiać projektowanie bardziej aerodynamicznych pojazdów. Dodatkiem do tego ma być plan działań, który ma pomóc stworzyć konkurencyjny i stabilny "ekosystem" baterii w Europie.

Inne zmiany

W ramach czwartkowego pakietu KE przedstawiła też strategię, której celem ma być uczynienie z Europy światowego lidera w pełni zautomatyzowanych i połączonych systemach mobilności. Chodzi o wymianę informacji i danych pomiędzy użytkownikami dróg.

"Transport będzie bezpieczniejszy, czystszy, tańszy, bardziej dostępny dla osób starszych i ograniczonych ruchowo" - przekonuje KE. Bruksela chce też cyfrowego środowiska dla wymiany informacji w transporcie ciężarowym. Ma to zmniejszyć biurokrację oraz ułatwić wymianę informacji podczas operacji logistycznych.

Bulc oceniła, że do 2030 r. znaczna część ruchu samochodowego będzie odbywała się przez pojazdy autonomiczne, a w 2050 r. już wszystkie auta i te osobowe i te ciężarowe będą się poruszać bez potrzeby kierowania nimi. Komisarze uspokajali jednak, że zmiany będą następować stopniowo, więc pracujący w transporcie będą mieli czas na dostosowanie się do nowych warunków.