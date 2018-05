Kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i papierowego ubezpieczenia OC. Tak przewiduje nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Zmiany, które mają wejść w życie 4 czerwca zwolnią kierowców z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i papierowej polisy OC.

- Będziemy mogli wsiadać do samochodu bez stresu, że zapomnieliśmy dowodu albo ma go żona, albo mąż, bo odwoził dzieci do przedszkola - wskazywał niedawno w rozmowie z TVN24 Karol Manys z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dane w bazie

Za brak tych dokumentów mandatu nie dostaniesz. Zmiany dla kierowców coraz bliżej Kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i papierowego u... zobacz więcej » Funkcjonariusze policji czy GITD w czasie kontroli sprawdzą odpowiednie dane w bazie. W przypadku zatrzymania dowodu, kierowca otrzyma pokwitowanie, a w bazie danych zostanie odnotowana odpowiednia informacja. Zwrot dokumentu nastąpi także w sposób wirtualny, poprzez wymazanie informacji o zatrzymaniu z bazy. Tradycyjny dowód rejestracyjny trzeba będzie jednak przedstawiać w stacji kontroli pojazdów.

Dotychczas a każdy brakujący dokument, kierowcy musieli płacić po 50 złotych mandatu, a policja dodatkowo mogła nie pozwolić na kontynuowanie jazdy.

Należy również pamiętać, że przepisy będą obowiązywały tylko na terenie Polski i będą dotyczyły samochodów zarejestrowanych w kraju.