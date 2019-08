Odtwórz: Jazda samochodem w upale. Co może się popsuć?

Na polskich drogach wkrótce pojawią się nowe znaki drogowe. Będą informowały o odcinkowym pomiarze prędkości. Rozporządzenia w tej sprawie zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Do wprowadzenia znaków informujących o odcinkowym pomiarze prędkości były potrzebne zmiany w dwóch rozporządzeniach.

Pierwsze, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zostało przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oba resorty - w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej - współpracowały także przy drugim rozporządzeniu dotyczącym znaków i sygnałów drogowych.

We wtorek oba rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Odcinkowy pomiar prędkości - dwa nowe znaki drogowe

Zgodnie z nowymi przepisami, na polskich drogach pojawi się znak D-51a "automatyczna kontrola średniej prędkości", który uprzedzi o początku odcinka, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.

Znak będzie umieszczany na początku odcinka drogi objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości. W przypadku, gdy początek odcinka drogi znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, dopuszcza się możliwość umieszczenia dodatkowej tabliczki T-1a. Wówczas znak z tabliczką będą umieszczane przed początkiem odcinka objętego kontrolą średniej prędkości z informacją o odległości znaku informacyjnego do początku pomiaru.





Drugi z nowych znaków D-51b "koniec automatycznej kontroli średniej prędkości" będzie informował o końcu odcinka, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie".





Zgodnie z rozporządzeniem, nowe znaki mają pojawić się na drogach w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Pierwsze urządzenia do odcinkowego pomiaru średniej prędkości rozpoczęły rejestrację naruszeń pod koniec 2015 roku. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, obecnie na polskich drogach jest ponad 20 takich urządzeń.









Uzasadnienie

Autorzy nowych przepisów w uzasadnieniu do projektu wskazywali, że obecnie znak D-51 stosowany jest zarówno dla pomiaru prędkości punktowego, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez dodatkowe umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego.

Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury nie stanowi to jednak wystarczającej informacji o obecności takiego pomiaru prędkości na drodze.

"Ze względu na specyfikę urządzeń rejestrujących realizujących pomiar średniej prędkości na określonym odcinku drogi, występuje potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym sposobie wykonywania pomiaru" - mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu.