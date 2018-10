Od dziś stacje paliw muszą mieć na dystrybutorach nowe oznaczenia. Dzięki etykietom kierowcy mają unikać pomyłek przy tankowaniu.

Ceny na stacjach blisko tegorocznych rekordów Pomimo tego, że w mijającym tygodniu paliwa drożeją zaledwie o 1 grosz, to ich c... zobacz więcej » Oznaczenia są efektem unijnej dyrektywy DAFI, która wprowadziła obowiązek znakowania między innymi pojazdów i dystrybutorów pod kątem przeznaczonych do nich paliw.

Nowe etykiety muszą być widoczne na dystrybutorach do benzyny, oleju napędowego, wodoru, sprężonego gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego oraz gazu płynnego na wszystkich ogólnodostępnych stacjach w całej Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji. Co ważne nie zastępują one powszechnie znanych nazw paliw, a jedynie je uzupełniają.

Wiele polskich stacji umieściła je na swoich dystrybutorach już jakiś czas temu, nie czekając na wejście w życie obowiązku.

Co oznaczają nowe symbole

Benzyna (symbole okrągłe):

E5 - symbol oznacza benzynę o maksymalnej zawartości biokomponentów do 5 procent. Obecnie dostępne na większości stacji paliwa - benzyna bezołowiowa 95 i 98 - będą oznaczane właśnie tym symbolem.

E10 - symbol oznacza benzynę o maksymalnej zawartości biokomponentów do 10 procent.



E85 - To paliwo, które było przez pewien czas oferowane w Polsce. Jest to paliwo typu benzynowego oparte głównie na biokomponentach, ale liczba pojazdów o silnikach flexifuel jest bardzo mała - mówił w lipcu w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS Leszek Wieciech, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Diesle (symbole kwadratowe):

B7 - paliwa z oznaczeniem "B" w kwadracie zawsze wlewamy do silników Diesla. To paliwo powszechnie stosowane w krajach Unii Europejskiej o zawartości do 7 procent biokomponentów pierwszej generacji.

B10 - to paliwo o zawartości do 10 procent biokomponentów pierwszej generacji.

XTL - ten symbol oznacza olej napędowy powstały bez użycia ropy naftowej. - To paliwo syntetyczne dla diesli o właściwościach takich samych, jak klasyczny olej mineralny. Te paliwa mogą zawierać do 7 procent biokomponentów pierwszej generacji, ale to nie wpływa na ich parametry. W Polsce takiego paliwa jeszcze nie ma. To paliwo bardzo dobrej jakości - mówił Wieciech.

Paliwa gazowe (oznaczone rombem):

H2 - wodór



CNG – sprężony gaz ziemny



LNG – skroplony gaz ziemny



LPG – gaz płynny

Tak wyglądają nowe oznaczenia

Etykiety na samochodach

To nie jedyne zmiany związane z nowymi przepisami. Etykiety będą bowiem obecne także na nowych samochodach w pobliżu korków bądź klapek wlewu paliwa, po raz pierwszy wprowadzonych na rynek lub zarejestrowanych po 12 października. Kierowcy mogą je również dostrzec w instrukcji użytkowania pojazdów.

Zgodnie z intencją autorów nowych przepisów, etykieta ma pomóc konsumentom zweryfikować, czy wybierają paliwo odpowiednie dla ich pojazdów. W tym celu należy dopasować naklejkę na samochodzie do odpowiedniej etykiety na dystrybutorze paliwa.

W przypadku starszych aut producenci nie zalecają umieszczania etykiet samemu. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie z lokalnymi sprzedawcami samochodów.