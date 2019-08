Odtwórz: Jazda samochodem w upale. Co może się popsuć?

54 797 - tyle nowych samochodów osobowych i dostawczych zarejestrowano w lipcu 2019 roku. Oznacza to wzrost o 5,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem - wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Jak dodano, to najwyższy lipcowy wynik w historii.

W lipcu zarejestrowano 49 065 nowych samochodów osobowych, czyli o 2780 sztuk więcej niż w lipcu 2018 roku i jednocześnie aż 4015 sztuk więcej niż w czerwcu tego roku.

Jak podano w raporcie, nabywcy indywidualni zarejestrowali w ostatnim miesiącu 13,8 tysiąca samochodów, co oznacza wzrost o 13,4 procent w ujęciu rocznym i o 11 procent w porównaniu do czerwca. Udział tej grupy wyniósł 28,1 procent i był większy o 1,9 punktu procentowego niż rok wcześniej.

Nabywcy instytucjonalni zarejestrowali zaś w lipcu 35,3 tysiąca aut. Wynik ten był wyższy niż przed rokiem o 1149 sztuk oraz wyższy od uzyskanego miesiąc wcześniej o 2647 sztuk. Jak czytamy, wśród klientów instytucjonalnych najważniejszą grupę stanowiły firmy leasingowe i firmy wynajmu.

Najpopularniejsze samochody

W lipcu 2019 roku na pozycję lidera powróciła Skoda. Jak wynika z raportu, w minionym miesiącu zarejestrowano 5733 nowe samochody osobowe tego producenta, o 316 więcej niż przed rokiem. Tym razem druga była Toyota - 5183 rejestracje. Trzecie miejsce należało do marki Volkswagen - 4851 sztuk.

Pierwszą piątkę uzupełniły: Opel - 3679 aut oraz Dacia - 2959 sztuk.

W ogólnym rankingu modeli, w lipcu na pierwszym miejscu znalazła się Toyota Corolla - 2053 sztuki. "Toyota poprawiła wynik tego modelu sprzed roku o blisko 141 procent rejestrując w ostatnim miesiącu więcej jego egzemplarzy niż każda marka całej swojej gamy, zaczynając od dziewiątego miejsca rankingu marek" - czytamy.

Druga była Skoda Octavia (ubiegłoroczny lider) - 1812 samochodów, a trzecie miejsce należało do Dacii Duster - 1509 sztuk. Czwarta była Skoda Fabia z wynikiem 1490 sztuk, zaś piąty Opel Astra - 1472 auta.









Według analiz PZPM, w grupie samochodów dostawczych do 3,5 tony w lipcu zarejestrowano 5732 aut, co oznacza wzrost o 1 procent. Od początku roku przybyło 368 1919 lekkich samochodów (osobowych i dostawczych do 3,5 tony).