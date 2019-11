Odtwórz: Wymiana opon. Na co zwrócić uwagę?

Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej zatwierdzili przepisy dotyczące nowego systemu etykietowania opon samochodowych. Dzięki temu kierowcy otrzymają więcej informacji pomocnych w wyborze opon bardziej bezpiecznych, paliwooszczędnych i cichych.

Z transportu drogowego pochodzi około 22 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE. Opony – głównie z powodu oporu toczenia – decydują o 20-30 proc. zużycia paliwa. Zmniejszenie oporu pomaga więc obniżyć emisje, a niższe zużycie paliwa oszczędza konsumentom kosztów.

Dokładniejsze informacje

W połowie listopada w sprawie nowych przepisów porozumienie osiągnęły Parlament Europejski i fińska prezydencja Unii Europejskiej. W piątek zostało ono wstępnie poparte przez kraje członkowskie.



- Konsumenci będą otrzymywać dokładniejsze informacje przy kupnie opon, tak że będą mogli wybrać opony najbezpieczniejsze i najbardziej paliwooszczędne. To pomoże ratować życie i redukować emisje cieplarniane w sektorze drogowym - powiedziała w piątek fińska minister spraw gospodarczych Katri Kulmuni.



Zgodnie z nowymi przepisami etykiety będą musiały wskazywać zużycie paliwa, przyczepność na mokrej nawierzchni i zewnętrzny hałas toczenia. Informacje na temat wydajności na śniegu i lodzie mogą być również zawarte na etykiecie ze znakami graficznymi.

W przyszłości, gdy dostępna będzie odpowiednia metoda testowa, mogą być dodane też informacje dotyczące szacowanego przebiegu opony i ścierania.

Nowe prawo przewiduje, że etykiety muszą być wyraźnie widoczne dla konsumentów, pokazywane we wszystkich sytuacjach, w których sprzedawane są opony, w tym przez internet. Mają też zawierać kod QR dla łatwego skanowania.

Celem nowej regulacji jest zwiększenie świadomości konsumentów i poprawa współczynników dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Ścieranie opon podczas użytkowania jest źródłem szkodliwych mikrotworzyw sztucznych.

Nowy system etykietowania ma mieć również zastosowanie do pojazdów ciężarowych (tak zwane opony C3), które teraz nie są objęte unijnymi wymogami w tej sprawie. Przewóz towarów odpowiada za duży procent emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu.

Jeżeli przepisy zostaną przyjęte, nowe reguły będą miały zastosowanie od 1 maja 2021 roku.

Według PE nowy system etykietowania mógłby doprowadzić do ograniczenia emisji CO2 o 10 mln ton rocznie.

