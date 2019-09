Jan473473

2019-09-26 11:09:04

Co to niby za L'viv? Jeżeli na tablicy ma być nazwa polska i oryginalna, to spodziewałbym się raczej

Lwów (Львів) LT



Swoją drogą, jak Niemcy na tej samej zasadzie gdzieś u siebie użyją nazwy Breslau, to od razu się robi raban w mediach, że chcą nam ziemie odzyskane zabrać i w ogóle, że napaść.