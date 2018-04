Na ulice Wilna w sobotę wyjechały pierwsze nowe autobusy Solaris Urbino wielkopolskiej firmy Solaris. Do jesieni bieżącego roku po litewskiej stolicy będzie jeździło 150 takich autobusów, a do końca roku dołączy do nich 41 trolejbusów Solaris Trollino 12.

Wśród 150 nowych autobusów, 100 to standardowej długości pojazdy, a 50 dłuższe - autobusy trzyosiowe. Autobusy są niskopodłogowe, mają system ogrzewania i klimatyzacji, bezprzewodowy internet oraz możliwość doładowywania urządzeń elektrycznych.

Ekologiczne i bezpieczne

Wszystkie nowe autobusy są ekologiczne, spełniają standardy redukcji spalin EURO6. Zainstalowane kamery monitoringu obejmują nie tylko wnętrze, ale rejestrują również widok z przodu autobusu. Do zapewnienia większego bezpieczeństwa przy miejscu kierowcy zainstalowany jest alkoblok; dopiero po jego aktywizacji można uruchomić pojazd.

Mer Wilna Remigijus Szimaszius zaznacza, że "wygodna komunikacja miejska jest jednym z priorytetów samorządu wileńskiego". Mer ma nadzieję, że "te zmiany zachęcą wilnian do wyboru transportu publicznego jako środka przemieszczania się po Wilnie", a także "przyczynią się do umocnienia wizerunku Wilna jako miasta nowoczesnego".

Autobusy Solaris jeżdżą po drogach 32 krajów. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już blisko 15 tys. pojazdów.